La falsa noticia sobre Jorge Messi dejó una ola de preocupación y obligó a Ángel de Brito a aclarar qué ocurre realmente con el padre de Lionel Messi. En medio del impacto por el rumor que lo dio por muerto, el periodista decidió hablar con cautela y marcar un límite frente a las versiones que circularon sin confirmación.

El tema quedó atravesado por el escándalo que se generó después de que Flor Peña replicara al aire una información falsa en Luzu. A partir de ese momento, la salud de Jorge Messi quedó expuesta en redes y programas, pese a que se trata de una figura que siempre mantuvo un perfil reservado.

Ángel de Brito, que tiene vínculo con el entorno del capitán argentino, explicó por qué no quería avanzar sobre detalles íntimos. "Solo estoy voy a decir porque todos me lo están preguntando... No me parece bien ahondar en detalles de una persona que no está expuesta, hay muchos rumores que circulan todo el tiempo que no son ciertos. Sí es verdad que Jorge tiene una enfermedad y que lo están tratando en el Hospital Español de Rosario pero nada más", expresó en Bondi Live.

La frase del conductor aportó una precisión concreta, pero también funcionó como un freno ante la ansiedad pública. Ángel de Brito dejó en claro que Jorge Messi atraviesa un problema de salud, aunque evitó transformar esa información en un espectáculo o alimentar especulaciones sobre su cuadro.

En ese contexto, también vinculó la situación familiar con la emoción que mostró Lionel Messi tras su gol ante Argelia. "Jorge tiene una enfermedad, Celia lo está acompañando al igual que toda la familia, por eso las lágrimas de Messi también", confirmó, al explicar el trasfondo personal que rodea al capitán argentino.

La aclaración puso el foco en el acompañamiento familiar. Celia, la madre de Lionel, aparece cerca de Jorge Messi en este momento delicado, mientras el resto del entorno intenta atravesar la situación con reserva, lejos del ruido que provocó la fake news.

Antes de cerrar el tema, Ángel de Brito apuntó con dureza contra quienes difunden rumores sin chequear. "Cuando ocurran las cosas, se van a saber. No se suban a cualquier fake news porque hay gente que está al pedo y que inventa cualquier cosa para tener prensa o 5 clicks más. Es un nivel de locura total", lanzó.

La intervención del periodista dejó una doble lectura: confirmó que Jorge Messi está siendo tratado por una enfermedad, pero también pidió responsabilidad frente a información sensible. Después del error que desató el escándalo, el caso volvió a exponer el daño que puede provocar una noticia falsa cuando involucra salud, familia y exposición pública.