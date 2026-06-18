La falsa noticia sobre Jorge Messi no quedó solamente en un pedido de disculpas. Nico Occhiato avanzó con una decisión de alto impacto dentro de Luzu TV y Flor Peña quedó directamente alcanzada por las consecuencias del escándalo que se desató al aire de El Show del Verano.

El conflicto había escalado después de que en el programa se diera por cierta una información sensible vinculada al padre de Jorge Messi, sin la verificación correspondiente. La repercusión fue inmediata, no solo por la gravedad del dato, sino también por el contexto mundialista y por el impacto que generó en el entorno del capitán argentino.

Antes de que se conociera la medida interna, Nico Occhiato ya había marcado públicamente su posición con un fuerte descargo en X. "Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar", expresó.

La primera confirmación sobre las consecuencias llegó a través de Yanina Latorre, quien publicó un mensaje que sacudió todavía más la situación. "Acaban de desvincular a Flor Peña y dos productores de Luzu", escribió la conductora, anticipando la decisión que luego sería formalizada desde el propio canal.

Con el correr de los minutos, Luzu TV difundió un comunicado en el que confirmó la medida y dejó en claro el criterio que tomó la conducción. "Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa. Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado".

La resolución marcó un quiebre para Flor Peña dentro de la señal, pero también expuso la postura de Nico Occhiato frente a un error que consideró incompatible con su manera de comunicar. La salida de los responsables involucrados buscó enviar una señal contundente hacia adentro del canal y hacia la audiencia.

En el cierre del comunicado, la empresa reforzó el mensaje institucional tras el episodio que generó repudio y preocupación. "Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa", indicaron desde Luzu TV, en una frase que terminó de sellar la decisión más fuerte desde que estalló el escándalo.