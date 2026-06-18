Flor Peña intentó reparar públicamente el daño después de haber dado al aire una falsa noticia sobre Jorge Messi. El error, que golpeó de lleno a la familia de Lionel Messi, derivó en una disculpa cargada de angustia y en una decisión que terminó de marcar su salida de Luzu.

El episodio dejó a la actriz en el centro de una fuerte tensión mediática. Por eso, cuando habló con DDM, Flor Peña eligió poner el foco en el pedido de perdón y en el vínculo particular que tiene con Celia, la mamá del capitán argentino, a quien conoce por sus visitas al teatro.

Ante la posibilidad de comunicarse con la familia, la conductora fue directa: “Primero pedirles disculpas y después seguramente con la mamá, que la quiero mucho y ella ha venido mucho a verme al teatro, pedirles mis disculpas”. Luego agregó: “No los conozco, conozco a su mamá, pero no fue nunca mi intención dañar a nadie”.

La explicación pública no terminó ahí. Flor Peña también publicó un mensaje en sus redes sociales, donde reconoció el impacto del error y expresó su vergüenza por haber sido parte de una situación tan delicada. "Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", escribió.

En ese mismo descargo, la actriz aclaró cómo llegó la información falsa al vivo y apuntó al circuito interno del programa. "Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié", sostuvo, al explicar por qué terminó comunicando un dato que no era real.

Sin embargo, Flor Peña remarcó que no buscaba desligarse completamente de la responsabilidad. Por el contrario, admitió su parte en el error y confirmó la determinación que tomó tras el escándalo: "Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".

El mensaje dejó expuesto el peso personal y profesional de lo ocurrido. Mientras la familia Messi atravesó horas de enorme tensión por la falsa noticia, la salida de la conductora de Luzu quedó como la consecuencia más fuerte de un episodio que abrió un debate sobre la responsabilidad de comunicar información sensible en vivo.