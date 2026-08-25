Gran Hermano Generación Dorada entró en su tramo decisivo y la expectativa crece alrededor de los participantes que llegarán a la final. El futuro del reality fue tema de debate en LAM, donde Ángel de Brito lanzó una frase que pareció esconder una pista sobre el resultado. Su comentario provocó sospechas de que el conductor podía manejar información anticipada.

La conversación se produjo mientras Laura Ubfal analizaba las últimas semanas del programa conducido por Santiago del Moro. En principio, la charla estaba enfocada en las fechas previstas para el cierre de la temporada, ante las diferentes versiones que circulaban sobre el cronograma definido por Telefe.

Ángel de Brito se encargó de precisar cuándo se conocerá al vencedor y qué sucederá durante la jornada posterior. “GH termina el 15 de septiembre a pesar de otras versiones. El 14 es la final y el 15 de septiembre hay un programa especial con el ganador y bla bla”, explicó desde el piso del ciclo de América TV.

Esa última palabra generó una rápida corrección de Ubfal, quien intervino con una aclaración breve pero sugerente: “La ganadora”. El cambio de género no pasó inadvertido y le permitió al conductor sumar un comentario que transformó una simple conversación sobre las fechas en una incógnita sobre el posible desenlace del reality.

De Brito recogió la observación de su compañera y lanzó la frase que encendió las especulaciones: “La ganadora sí. Es un sol la ganadora. Dicen, no lo sé, estoy jodiendo”. Aunque inmediatamente sostuvo que se trataba de una broma, la elección de esa palabra llevó a los seguidores a pensar en Solange “Sol” Abraham.

La participante llega fortalecida a la etapa decisiva después de superar una votación muy ajustada frente a Tamara Paganini. Sol Abraham continuó en competencia luego de que su rival recibiera el 51.1% de los votos del público y quedara eliminada. Su experiencia previa dentro del formato, al que ingresó originalmente en 2011, también volvió a ganar relevancia entre los fanáticos.

Telefe todavía no anunció quién se convertirá en la ganadora y el resultado dependerá de las próximas decisiones de la audiencia. Sin embargo, el juego de palabras de Ángel de Brito alteró las expectativas alrededor de la final y colocó a Sol entre las grandes candidatas: una frase lanzada entre risas terminó alimentando las sospechas sobre el destino de la competencia.