Dolly Parton murió este martes 25 de agosto a los 80 años. Su familia confirmó la noticia mediante un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la artista, en el que su sobrino Bryan Seaver quedó a cargo de comunicar el fallecimiento. Por el momento, no se informó cuál fue la causa de su muerte.

Durante los últimos meses, la cantante había atravesado algunos problemas de salud que la obligaron a modificar parte de su agenda. Sin embargo, Dolly Parton mantenía intacto su deseo de continuar con sus compromisos profesionales y así lo había expresado en una de sus últimas declaraciones públicas: “Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando!”.

Nacida en 1946 en Pittman Center, Tennessee, fue la cuarta de doce hermanos y pasó su infancia dentro de una familia de escasos recursos. Su vínculo con la música apareció desde muy pequeña: comenzó a cantar en la iglesia de su abuelo, aprendió a tocar la guitarra y escribió sus primeras canciones antes de llegar a la adolescencia.

Bryan Seaver apeló a aquellos orígenes rurales para describir la personalidad y el recorrido de su tía. “Dolly era una agricultora, igual que su papá. Él cultivaba la tierra; ella cultivaba canciones y felicidad”, manifestó en nombre de la familia. Con esa comparación, recordó la capacidad de la artista para transformar sus vivencias en composiciones que llegaron a millones de personas.

El debut discográfico de Dolly Parton se produjo en 1967 con “Hello, I’m Dolly”, el álbum que inauguró una trayectoria de casi seis décadas. Su figura logró superar ampliamente las fronteras de la música country y se proyectó también hacia el cine y la televisión, donde protagonizó diferentes producciones y consolidó su lugar dentro de la cultura popular estadounidense.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “I Will Always Love You”, “9 to 5” y “Jolene”. Esos clásicos circularon por distintas generaciones, fueron interpretados por otros artistas y permitieron que su obra alcanzara públicos muy alejados del género con el que había comenzado su camino profesional.

El video de despedida también puso el foco en todo lo que generó detrás de los escenarios. “Dolly también abrió puertas para generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores”, sostuvo Seaver. La muerte de Dolly Parton provocó una profunda conmoción, mientras el mensaje de sus seres queridos dejó como última imagen la de una mujer que convirtió sus raíces, su talento y su generosidad en un legado mundial.