Después de completar una media maratón, Cande Ruggeri decidió cambiar el ritmo y emprendió una escapada familiar hacia Villa La Angostura. La influencer viajó junto a su esposo, Nicolás Maccari, y su hija Vita, para disfrutar de unos días de descanso en uno de los paisajes más destacados de la Patagonia.

A través de sus redes sociales, la exparticipante de ShowMatch compartió distintas imágenes de la estadía y dejó ver el imponente entorno que eligieron para desconectarse. El lago Nahuel Huapi, los bosques y las montañas fueron parte de las primeras postales que publicó desde el alojamiento donde se instalaron.

La familia también aprovechó para recorrer los alrededores y disfrutar de actividades al aire libre. En una de las escenas que mostró Cande Ruggeri, se puede observar a Nicolás Maccari acompañando a Vita durante una caminata, mientras la pequeña se divertía trepando por un sector de piedras.

Cande Ruggeri y unas vacaciones soñadas

La intimidad familiar también tuvo su lugar dentro de la cabaña. En una de las fotografías, Cande y Nicolás aparecen sonrientes mientras miran a su hija. La imagen estuvo acompañada por una tierna frase de la influencer: “Los amo tanto”. Poco después, compartió el detrás de escena de otra postal en la que Vita salta sobre sus padres. “Mi familia, mi todo”, escribió.

El viaje también permitió que la pareja tuviera sus propios momentos. A pocos meses de su casamiento, Cande Ruggeri y Nicolás Maccari posaron frente al paisaje patagónico y sellaron la escena con un romántico beso, con el lago como fondo.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la sesión de fotos de Cande y Vita en la nieve. Madre e hija apostaron por el denominado matching look, una tendencia que consiste en combinar prendas o accesorios. Ambas utilizaron orejeras para protegerse del frío y mantuvieron una estética similar.

Cande Ruggeri y unas vacaciones soñadas

Los detalles del vestuario completaron las postales. Las dos lucieron prendas de piel en tonos beige, mientras que Vita sumó guantes blancos, pantalón de corderoy y zapatillas rosadas. Cande, en tanto, combinó su tapado con un pantalón beige y botas UGG marrones.

Así, la escapada a Villa La Angostura se convirtió para Cande Ruggeri, Nicolás Maccari y Vita en una oportunidad para compartir tiempo juntos y disfrutar de la nieve. Luego del desafío deportivo que significó la media maratón, la influencer encontró en la Patagonia el escenario ideal para descansar y guardar nuevos recuerdos familiares.

Cande Ruggeri y unas vacaciones soñadas