Ángel de Brito festejó sus 50 años con una impactante celebración que reunió a decenas de figuras del mundo artístico y televisivo en una noche que rápidamente se convirtió en uno de los eventos más comentados en redes sociales. El conductor de LAM compartió varias imágenes y videos del exclusivo encuentro, donde no faltaron el lujo, la música en vivo y los momentos emotivos.

En medio de uno de los mejores momentos de su carrera, Ángel de Brito decidió recibir esta nueva etapa acompañado por colegas, amigos y personalidades con quienes mantiene una relación cercana desde hace años. El festejo se realizó en un elegante salón ambientado especialmente para la ocasión, con una imponente decoración, pantallas gigantes y una pista de baile que se mantuvo activa hasta la madrugada.

Entre los invitados estuvieron figuras como Lizy Tagliani, Sebastián Nebot, Sabrina Rojas, José Chatruc, Yanina Latorre, Pilar Smith, Karina Iavícoli, Marcelo Polino, Moria Casán, Panam, Graciela Borges, Lourdes Sánchez, Pepe Ochoa, Mauro Szeta, Matilda Blanco, Mariana Brey, Mariana Fabbiani, Rocío Marengo, Natalie Weber y Pía Shaw, entre muchas otras celebridades del ambiente.

Así festejó su cumpleaños Ángel de Brito

Una de las presencias que más llamó la atención fue la de Guillermina Valdés, quien acompañó al periodista en el momento de cantar el feliz cumpleaños frente a una enorme torta preparada especialmente para el evento. Las imágenes de ese instante fueron de las más comentadas por los usuarios, que destacaron la emoción y la cercanía entre los invitados.

La fiesta también tuvo distintos shows pensados para sorprender a los asistentes. Uno de los números más comentados de la noche fue la aparición de bailarines con trajes luminosos inspirados en bolas de boliche, que transformaron el salón en una verdadera pista de celebración y generaron un clima festivo desde el inicio del evento.

Más tarde llegó uno de los momentos más esperados con la presentación de Gladys, La Bomba Tucumana, quien interpretó varios de sus clásicos e hizo bailar a gran parte de los presentes. Los videos de ese show se viralizaron rápidamente y mostraron a los invitados disfrutando al máximo de la música y el clima relajado de la fiesta.

Así festejó su cumpleaños Ángel de Brito

Así festejó su cumpleaños Ángel de Brito

Las redes sociales explotaron con publicaciones desde el cumpleaños. Una de las primeras en compartir contenido fue Moria Casán, quien grabó un divertido mensaje junto a Graciela Borges y Marcelo Polino. “Hola amores, estoy acá en el cumpleaños de Ángel, divino”, expresó la conductora mientras disfrutaba de la celebración junto a las históricas figuras del espectáculo.

Otro de los momentos que más repercusión generó fue el reencuentro entre Moria Casán y Georgina Barbarossa, quienes fueron vistas bailando juntas en la pista luego de años de distanciamiento. Además, también se destacó el afectuoso abrazo entre Yanina Latorre y Ángel de Brito, reflejando la gran relación que mantienen. Las postales del cumpleaños dejaron en evidencia el gran presente personal y profesional del conductor, que celebró sus 50 años rodeado de las principales figuras de la televisión argentina.