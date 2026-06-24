La inseguridad virtual volvió a golpear al mundo del espectáculo y esta vez la víctima fue Carmen Barbieri. En las últimas horas se conoció que delincuentes lograron ingresar a su cuenta de WhatsApp y comenzaron a utilizar su identidad para contactar a distintas personas de su entorno.

El episodio salió a la luz luego de que Ángel de Brito contara públicamente que recibió mensajes desde el número de la conductora. El periodista explicó que el contenido de la conversación le resultó extraño desde el primer momento, ya que no coincidía con la manera habitual en la que suele comunicarse con ella.

Según relató el conductor, los ciberdelincuentes intentaron entablar una charla con total normalidad para generar confianza. Sin embargo, hubo ciertos detalles que despertaron rápidamente sus sospechas y lo llevaron a reaccionar antes de caer en el engaño.

¿Qué pasó con Carmen Barbieri?

De Brito incluso compartió parte del intercambio y reveló cuál fue su respuesta al detectar que algo no cerraba. “Uh, te hackearon”, escribió el periodista al advertir que detrás de esos mensajes no estaba realmente Carmen Barbieri.

Lejos de terminar allí, quienes manejaban la cuenta continuaron escribiendo como si nada hubiera ocurrido. Frente a esa situación, el conductor decidió pedir una llamada telefónica para confirmar si efectivamente estaba hablando con la actriz, aunque esa comunicación nunca llegó.

La ausencia de respuesta terminó de confirmar que se trataba de una maniobra fraudulenta. Este tipo de estafas se volvió cada vez más frecuente y suele apuntar no tanto al dueño de la cuenta hackeada, sino a familiares, amigos y contactos cercanos.

¿Qué pasó con Carmen Barbieri?

En muchos casos, los delincuentes aprovechan la confianza generada por el nombre de una figura conocida para pedir transferencias de dinero, ofrecer dólares a valores tentadores o inventar supuestas urgencias económicas. Por eso, varios famosos comenzaron a difundir advertencias en redes sociales para evitar nuevas víctimas.

Tras lo ocurrido, Carmen Barbieri decidió hacer pública la situación y distintas figuras del medio replicaron el mensaje para alertar sobre el hackeo. La recomendación principal sigue siendo desconfiar de pedidos inesperados por WhatsApp, incluso cuando provienen de alguien conocido.