Las novedades sobre la recuperación de Mirtha Legrand quedaron acompañadas por una advertencia de Ángel de Brito. Mientras el Sanatorio Mater Dei comunicó una evolución favorable, el periodista aportó información sobre el cuadro que atraviesa la conductora y remarcó que todavía es necesario seguir de cerca su estado de salud.

La información oficial mantiene la continuidad del tratamiento y la supervisión médica. En el comunicado firmado por el director médico Enrique Echagüe, la institución señaló: "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios". El documento no anunció una fecha de alta.

Durante su permanencia en el sanatorio, Mirtha Legrand también estuvo acompañada por su entorno. El parte precisó: "Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos. De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico". Esa próxima comunicación quedó sujeta a que no hubiera modificaciones en su evolución.

Desde su programa en Bondi, Ángel de Brito cuestionó cuánto permitían conocer esos informes. “Sobre Mirtha voy a ser muy escueto y muy prudente”, anticipó. Después expresó una interpretación propia sobre la comunicación del centro médico: “Mirtha fue internada el viernes nuevamente y los partes que dan en el Mater Dei deben ser a pedido de la familia y es la nada misma, no dicen nada”.

El dato más preocupante de su relato fue el diagnóstico que atribuyó a la nueva internación de Mirtha Legrand. “Ella está cursando una neumonía bacteriana, que es un estado dificilísimo para cualquiera, y más para una señora de 99 años”, sostuvo. Esa precisión fue aportada por el conductor y no figura en el comunicado reproducido.

Sobre las primeras horas de atención, el periodista describió un cambio entre el ingreso y el día siguiente: “Por suerte identificaron cuál era la bacteria. El viernes la cuestión era dramática, el sábado Mirtha repuntó y durmió bien gracias a los antibióticos”. Según su información, los profesionales habían logrado identificar el agente responsable y la conductora había respondido al tratamiento.

Con esos antecedentes, Ángel de Brito insistió en tomar con cautela las noticias alentadoras: “Si escuchan ‘mejoría’ piensen en 99 años y neumonía bacteriana. Hay que esperar y hay que ser prudentes”. La expectativa queda puesta en la continuidad de esa evolución favorable y en los próximos controles, mientras la conductora permanece internada y recibe la atención indicada por su equipo médico.