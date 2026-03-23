El nombre de Emilia Mernes volvió a quedar en el centro de la escena tras una fuerte versión que se conoció en televisión y que rápidamente escaló en redes sociales. Todo se originó en el programa Infama, donde aseguraron que existirían chats entre la cantante y jugadores de la Selección argentina, lo que habría generado un fuerte malestar en el círculo íntimo de los campeones del mundo.

Según contaron en el ciclo, el conflicto no sería reciente sino que se remontaría a una fiesta privada organizada tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. En ese evento, al que Emilia Mernes asistió junto a Duki, algunas parejas de futbolistas habrían observado actitudes que no cayeron bien dentro de ese exclusivo grupo.

El periodista Santiago Sposato fue uno de los primeros en dar detalles sobre lo ocurrido. “No les gustó la actitud de Emilia Mernes en esta fiesta. Consideraron muy ‘mirona’”, sostuvo al aire, citando a una fuente cercana al entorno de los jugadores. Sus palabras encendieron la polémica y alimentaron las versiones que ya circulaban por lo bajo.

Por su parte, Marcela Tauro reforzó esa línea y fue más contundente. “Están enojadas las mujeres de los jugadores porque en esa fiesta ella habría tenido una actitud fea”, lanzó sin filtros. De esta manera, dejó en claro que el malestar no sería algo aislado, sino compartido por varias personas del entorno.

Sin embargo, lo más explosivo llegó después. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular rumores sobre supuestos mensajes privados entre Emilia Mernes y uno de los futbolistas más importantes del plantel. Este dato elevó el nivel del escándalo y convirtió una simple incomodidad en una polémica de mayor dimensión.

En el programa, varios panelistas apuntaron directamente a Rodrigo De Paul. Como argumento, recordaron que el jugador fue visto solo en un show de Emilia Mernes durante un impasse en su relación con Tini Stoessel, un detalle que en su momento pasó desapercibido pero que ahora cobró un nuevo significado.

“Después pasaron cosas… A mí me hablan de chats”, deslizó Santiago Sposato, dejando abierta la puerta a múltiples interpretaciones. En tanto, Marcela Tauro arriesgó una teoría que se viralizó rápidamente: “Le habría escrito a un jugador. Entonces, yo tengo que deducir… Si Tini Stoessel la dejó de seguir es porque le escribió a Rodrigo De Paul”.

Por ahora, ni Emilia Mernes, ni Rodrigo De Paul, ni Tini Stoessel salieron a desmentir o confirmar estas versiones. Mientras tanto, el tema sigue creciendo en redes sociales, donde los usuarios analizan cada detalle y mantienen viva una polémica que mezcla música, fútbol y relaciones personales.