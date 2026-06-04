Mientras disfruta de unos días lejos de los estudios de televisión, Ángel de Brito volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales. Esta vez no fue por una primicia del mundo del espectáculo ni por alguna polémica de LAM, sino por una serie de fotos que compartió durante sus vacaciones en Estados Unidos.

El periodista decidió tomarse un descanso de sus compromisos laborales, que incluyen la conducción de LAM en América TV y su participación en Ángel Responde, para relajarse en las playas de Miami. Desde allí, publicó varias postales que reflejan jornadas de sol, mar y tranquilidad.

Sin embargo, hubo un detalle que captó inmediatamente la atención de sus seguidores. En las imágenes, Ángel de Brito aparece luciendo un minishort de baño color claro, lentes de sol y una amplia sonrisa mientras disfruta de la costa estadounidense. Su apariencia física generó una catarata de comentarios.

Ángel de Brito explotó todo en vacaciones

Muchos usuarios quedaron sorprendidos por el estado físico que mostró el conductor y no tardaron en expresarlo en las distintas plataformas. Algunos incluso bromearon sobre el tema y se preguntaron si las imágenes habían sido retocadas digitalmente debido al marcado aspecto de su abdomen.

Entre los mensajes que se multiplicaron en las redes sociales aparecieron elogios y expresiones de asombro. “¿Esto es inteligencia artificial?”, escribió un usuario en tono humorístico, mientras que otros destacaron lo bien que se lo veía y admitieron que desconocían ese perfil más fitness del periodista.

Durante su estadía en Miami, el conductor también compartió momentos junto a su amigo y colega Ronen Suarc, quien reside desde hace varios años en Estados Unidos. Ambos aprovecharon para reencontrarse y disfrutar de distintas actividades frente al mar.

Ángel de Brito explotó todo en vacaciones

Además de mostrar imágenes de relax, Ángel de Brito dejó una reflexión que llamó la atención de sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, compartió una frase vinculada al esfuerzo y la perseverancia, una temática que suele aparecer en sus publicaciones personales.

“Los proyectos grandes casi nunca se hacen por inspiración, se hacen por constancia”, escribió el conductor. Mientras continúa disfrutando de sus vacaciones, sus seguidores esperan su regreso a la televisión, aunque por ahora las fotos de su descanso y su llamativo cambio físico siguen siendo protagonistas en las redes.