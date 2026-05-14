El dato que encendió las versiones no fue solo un nombre, sino un viaje que habría ocurrido lejos de las cámaras. Ángel de Brito aseguró que Mauricio Macri estaría nuevamente en pareja tras su separación de Juliana Awada y contó quién sería la mujer que lo acompaña en esta nueva etapa.

La información fue revelada en Bondi Live, donde el conductor habló del presente sentimental del ex presidente y dio por confirmado el vínculo. “Está confirmado el romance de Macri, vamos a ver cómo avanza la relación”, anunció Ángel de Brito, marcando un giro después de meses de rumores y nombres que circularon alrededor de Mauricio Macri.

El periodista no dejó la incógnita abierta por demasiado tiempo. Tras instalar el tema, reveló la identidad de la mujer señalada como la nueva pareja del ex mandatario. “La nueva novia de Mauricio Macri es Dolores Teuly, le dicen Lola”, contó al aire, mientras sumaba un dato que conectaba a ambos desde hace varios años.

Según explicó Ángel de Brito, Dolores Teuly no sería una figura desconocida para el entorno del ex presidente. “Trabajó en la gestión 2015 de Macri en la Ceremonia Testimonial”, detalló, al reconstruir el vínculo previo que habría existido entre ellos antes de que se hablara de una relación sentimental.

El dato que más llamó la atención apareció después, cuando el conductor aseguró que el romance ya habría tenido una escapada al exterior. “Ahora se pusieron de novios y se fueron a París. Anoche volvieron, nadie los pudo registrar”, reveló, dando a entender que la pareja habría logrado mantener el viaje en reserva.

En medio de esa revelación, Ángel de Brito agregó un elemento que promete seguir alimentando el tema. “Yo ya vi la primera foto de la pareja en París”, afirmó, sin mostrar la imagen, pero dejando instalada la existencia de una prueba que confirmaría el viaje y el vínculo entre Mauricio Macri y Dolores Teuly.

Hasta el momento, ni Mauricio Macri ni Dolores Teuly hablaron públicamente sobre la versión. Después de varios rumores que involucraron a distintas mujeres del ambiente mediático y empresarial, el nombre de Lola quedó asociado al primer romance que Ángel de Brito dio por confirmado desde la separación con Juliana Awada.