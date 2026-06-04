La emisión de Otro Día Perdido vivió una situación tan inesperada como divertida cuando Nelson Castro irrumpió en el estudio para asumir un rol completamente diferente al que suele ocupar en la televisión. El periodista sorprendió a Mario Pergolini al ofrecerse para reemplazar, por unos minutos, la clásica sección de espectáculos que habitualmente realiza Agustín “Rada” Aristarán.

Todo comenzó cuando el conductor celebraba la ausencia de los tradicionales chimentos del programa debido a que Rada no estaba presente. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. De manera sorpresiva, apareció Nelson Castro, quien tomó la palabra y lanzó una propuesta que nadie esperaba: “Te voy a traer los chimentos”.

La reacción de Mario Pergolini fue inmediata. Entre risas y evidente incredulidad, le preguntó cómo pensaba llevar adelante una tarea tan alejada de su perfil periodístico. Lejos de mostrarse incómodo, Castro respondió con humor y aseguró que estaba dispuesto a cumplir con cualquier desafío porque, según explicó, “el periodismo es un sacerdocio”.

Mientras el reconocido periodista se preparaba para compartir las novedades del mundo del espectáculo, Pergolini no podía ocultar su desconcierto. “Estoy en shock”, admitió el conductor, sorprendido al ver a uno de los referentes de la actualidad y la política convertido en comentarista de la farándula.

Ya metido de lleno en el personaje, Nelson Castro reveló que contaba con datos aportados por Dominique Metzger, su compañera en Telenoche, y comenzó a repasar algunos de los temas más comentados de las últimas horas. Entre ellos apareció la polémica protagonizada por Marixa Balli y las versiones de tensiones dentro del ciclo Cortá por Lozano.

Durante su improvisada participación, el periodista recordó algunas de las declaraciones más resonantes de la panelista y mencionó la frase que se viralizó en redes sociales, vinculada a su fastidio por los rumores que circulaban sobre su vínculo con una compañera del programa.

Nelson Castro y una sorpresa a Mario Pergolini

La escena generó carcajadas tanto en el estudio como entre los televidentes. Ver a Nelson Castro relatando un conflicto de la farándula resultó una combinación impensada que incluso llevó a Pergolini a destacar el momento con una frase que rápidamente se volvió viral: “Un chisme de Marixa Balli contado por Nelson Castro. Impagable”.

Tras cumplir con la misión que le habían encomendado, el periodista se despidió con otra ocurrencia. Explicó que debía retirarse porque tenía otros compromisos laborales y remató con humor: “Me voy porque tengo que ir a un programa de cocina”. Así, dejó en claro una vez más su versatilidad y protagonizó uno de los momentos más comentados de la televisión.