El chat de Ángel Responde empezó a arriesgar nombres cuando Ángel de Brito retomó una versión sobre un supuesto encuentro de la China Suárez en París. La pista del conductor tenía que ver con un apellido y, entre las respuestas, dio por acertada la que señalaba a Leandro Paredes, campeón del mundo con la Selección argentina.

Antes de lanzar el enigmático, el periodista había hablado de un integrante de la Scaloneta que juega en el fútbol argentino. La pista sobre el apellido llegó cuando contó lo que le había transmitido una fuente. “Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa”, planteó.

La Barby, panelista del ciclo, invitó a quienes seguían la transmisión a participar. “A ver si lo dicen en el chat”, pidió mientras los usuarios proponían distintos nombres. “Ojos lindos, bien”, comentó De Brito al leer un mensaje sobre el aspecto del futbolista. Las respuestas empezaron a apuntar a Leandro Paredes.

La versión sobre aquella noche en París había surgido en medio del conflicto con Wanda Nara. Días antes, en A la Barbarossa, Analía Franchín había sostenido que la China Suárez habría acordado verse con Mauro Icardi y que esa misma noche habría estado con otro futbolista argentino.

Franchín se reservó la identidad del jugador por respeto a su familia. El nombre también había quedado pendiente en una consulta que De Brito le hizo a Yanina Latorre antes del enigmático. Cuando él le preguntó por el supuesto romance, la periodista le dijo que en ese momento no recordaba quién era el futbolista.

El apellido del mediocampista de Boca Juniors encajaba con la pista sobre lo que se repite en una casa. Cuando varios usuarios coincidieron en la respuesta, De Brito bromeó con la rapidez del chat. “Muy bien, las bondiolas son más rápidas que nuestra producción, que nos están mirando con cara de '¿qué está diciendo este boludo?'”, lanzó.

“Ese, chicos”, dijo ante los mensajes que señalaban a Leandro Paredes. Con esa respuesta, el conductor identificó al jugador con el que su fuente vinculó a la China Suárez en París. La versión que Franchín había contado sin dar un nombre volvió a circular en redes después del enigmático.