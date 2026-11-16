La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo, esta vez con las redes sociales como escenario. En medio de los escandalosos cruces que protagonizaron durante los últimos días, una fotografía de la conductora disfrutando del sol llamó la atención de sus seguidores y volvió a poner el foco sobre la rivalidad que mantiene con la actriz.

Todo comenzó el domingo, cuando Wanda Nara decidió compartir una imagen junto a su hermana, Zaira Nara. Las dos aparecieron tomando sol de espaldas y en bikini, en una postal que dejó poco lugar para las palabras. La publicación fue realizada a través de las historias de Instagram y rápidamente comenzó a circular entre los usuarios, que no tardaron en relacionarla con el conflicto que atraviesa la empresaria.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Apenas unos minutos después, Mauro Icardi apareció en escena con una publicación propia desde la denominada Casa de los Sueños, la mansión ubicada en el barrio privado La Isla, donde convive con la China Suárez. El futbolista compartió un carrusel de fotografías que mostraban cómo estaba pasando la jornada junto a su actual pareja.

Las impactantes fotos que subieron Wanda y la China

El delantero eligió una frase en inglés para acompañar las imágenes: “Sunday mood, do not disturb”. La traducción sería "Modo domingo, no molestar". En las postales se lo pudo ver disfrutando de la pileta, mientras que también incluyó varias fotografías de la actriz en bikini, descansando sobre un inflable y posando al borde del agua.

La coincidencia entre ambas publicaciones no pasó inadvertida. Para muchos usuarios, el posteo de Icardi fue una manera de devolverle la provocación a Wanda Nara, especialmente por la cercanía temporal entre las imágenes. La China, por su parte, no realizó ningún comentario público sobre la situación, aunque sí dejó su aprobación con un "me gusta" en la publicación de su pareja.

El episodio se produjo después de una semana especialmente convulsionada para los protagonistas del Wandagate. El enfrentamiento volvió a escalar tras el episodio ocurrido el 6 de noviembre en la propiedad donde viven Mauro Icardi y la China Suárez, cuando Wanda se presentó junto a Martín Migueles en medio de una situación familiar que derivó en una intervención policial y una denuncia por presuntos maltratos.

A partir de ese momento, las declaraciones cruzadas ocuparon buena parte de la agenda del espectáculo. La actriz publicó fuertes mensajes contra la conductora, con referencias a su pasado y su trayectoria profesional. “Yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían las famosas chupando pi... y poniéndose los calzoncillos de un hombre casado”, escribió la China, en uno de los fragmentos más comentados de su descargo.

Lejos de bajar la intensidad, Wanda Nara también respondió con nuevas acusaciones y cuestionamientos dirigidos a la actriz. Ahora, las fotografías bajo el sol volvieron a encender las especulaciones sobre una disputa que parece trasladarse de los enfrentamientos verbales a las publicaciones de Instagram. Aunque ninguno confirmó que las imágenes fueran indirectas, sus seguidores ya encontraron motivos para interpretar cada movimiento como un nuevo capítulo de la pelea.