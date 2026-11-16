La China Suárez se presentó este lunes en una fiscalía tras la filtración del video en el que se escucha a Wanda Nara increparla durante el cruce en Nordelta. La actriz llegó acompañada por Mauro Icardi y su abogado penalista y, según contó Yanina Latorre durante la mañana en sus historias de Instagram, pidió una medida de protección.

Latorre informó primero que la actriz ya estaba en la sede judicial. “La China en la fiscalia en este momento”, escribió al dar el dato. “Mauro y Oneto también”, agregó en otra historia, en referencia al delantero y a Francisco Onetto, el penalista que acompañó a la actriz.

La misma periodista explicó después qué había ido a solicitar la China Suárez. Según su información, la actriz pidió un botón antipánico a raíz de las declaraciones de la conductora de MasterChef. “La China está pidiendo botón antipánico por amenazas de Wanda”, publicó Latorre al contar el motivo de la presentación.

La advertencia había salido de una entrevista que Wanda Nara dio el viernes a Primicias Ya. En Puro Show recuperaron ese tramo al hablar de la presentación ante la fiscalía. La disputa entre las dos parejas ya había tenido un episodio la semana anterior, cuando se cruzaron en la puerta de una casa de Nordelta.

En aquella entrevista, la conductora había hablado de cómo reaccionaría si alguien se metía con sus hijos. Fue en ese contexto que le sugirió a la actriz que pidiera un botón antipánico “porque mi límite son mis hijos y si los tocan soy capaz de cualquier cosa”. Esa fue la advertencia que se recordó tras conocerse el pedido.

Latorre también habló de la denuncia que Icardi había hecho contra Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, por el enfrentamiento que protagonizaron en Nordelta. La periodista vinculó la presencia del futbolista en la fiscalía con un posible trámite relacionado con ese cruce. “Parece que Mauro está ratificando la denuncia contra Migueles”, señaló en otra de sus historias.

El botón antipánico que la conductora había mencionado el viernes fue el que, según Latorre, la China Suárez terminó solicitando este lunes. En cuestión de días, el dispositivo pasó de formar parte de una advertencia en televisión a ser la medida de protección que la actriz pidió ante la fiscalía.