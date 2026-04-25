La previa de los Martín Fierro de la Moda ya empezó con polémica y uno de los protagonistas es Ángel de Brito, quien decidió bajarse del evento en medio de fuertes críticas a la organización. Lejos de tratarse de una cuestión vinculada a las nominaciones, el conductor expuso un conflicto que apunta directamente a la producción.

Todo comenzó cuando Telefe lo convocó para conducir la alfombra roja del evento. Entusiasmado con la propuesta, el conductor de LAM avanzó con los permisos necesarios en América TV, canal donde trabaja actualmente, y obtuvo luz verde para participar.

Sin embargo, según contó el propio Ángel de Brito, la situación se dilató más de lo esperado y nunca se terminó de concretar de manera formal. “No voy a ir, no voy a participar. No es nada de la terna, ya sé que voy a perder, no pasa nada. Me parece que lo merece Iván de Pineda”, expresó sin rodeos.

En diálogo con SQP, el periodista fue aún más contundente al describir lo que percibió como una falta de organización. “Me convocaron para hacer la alfombra roja y lo sentí, como suele pasar, desorganizado”, explicó sobre la experiencia que terminó frustrándose.

Para marcar la diferencia, recordó su participación anterior en el evento, cuando trabajó junto a Valeria Mazza. “Nos juntamos un montón de veces con Valeria Mazza, con Liliana Parodi, con las chicas de APTRA, lo sentí más organizado… acá más freestyle”, comparó.

El conductor también reveló que la propuesta inicial le resultaba atractiva, sobre todo porque le habían confirmado que estaría solo al frente. “Me dijeron: vas a conducir solo… me gustaba, pero después no hubo más charlas, reuniones, nada”, detalló sobre la falta de seguimiento.

Ante su salida, la producción tuvo que reorganizarse rápidamente y decidió convocar a Zaira Nara junto a El Chino Leunis para ocupar ese lugar. La decisión generó comentarios y especulaciones sobre los cambios de último momento.

Fiel a su estilo filoso, Ángel de Brito cerró con una frase que no pasó desapercibida: “Habrán llamado al Chino Leunis porque no van a dejar a Zaira Nara sola porque puede ser un loco… No es la gran conductora argentina. Una cosa es grabado y otra en vivo”.