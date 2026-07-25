La vida sentimental de Javier Milei volvió a convertirse en tema de conversación luego de una revelación realizada por Ángel de Brito en LAM. El conductor aseguró que el Presidente habría retomado su relación con Fátima Flórez, más de un año después de haber anunciado públicamente el final de su noviazgo. La información sorprendió tanto a los panelistas como a la audiencia y rápidamente se viralizó.

Durante la emisión del ciclo de América TV, Ángel de Brito lanzó la primicia con cautela, aunque convencido de la información que manejaba. “Me lo van a negar”, expresó antes de profundizar en los detalles del supuesto acercamiento entre Javier Milei y Fátima Flórez, quienes habían puesto punto final a su historia en abril de 2024.

En medio del debate, Denise Dumas intervino con una pregunta que terminó siendo clave. “¿Dónde es que se ven que la gente no puede entrar?”, consultó. La respuesta fue inmediata por parte del resto del panel: “En Olivos”. Fue entonces cuando Ángel de Brito ratificó la información al afirmar: “La relación volvió a tomar su rumbo. Tenemos nuevamente primera dama”.

La noticia generó un fuerte impacto porque, tras la separación de Fátima Flórez, Javier Milei había iniciado una relación con Yuyito González, romance que se extendió hasta abril de 2025. Ahora, la versión indica que el mandatario habría decidido darle una nueva oportunidad a la humorista e imitadora, reavivando un vínculo que había quedado en pausa por las obligaciones de ambos.

Cuando anunciaron su ruptura en 2024, tanto Javier Milei como Fátima Flórez explicaron que la decisión había sido consensuada. En ese momento señalaron que las exigencias profesionales y la imposibilidad de compartir tiempo de calidad terminaron desgastando la relación, pese al afecto que seguían sintiendo el uno por el otro.

La intensa agenda presidencial de Javier Milei, sumada a los compromisos teatrales y laborales de Fátima Flórez, hicieron prácticamente imposible sostener el noviazgo. Ambos remarcaron entonces que la separación se produjo en buenos términos y sin conflictos personales, dejando abierta la posibilidad de mantener una buena relación.

Nuevamente juntos

El romance entre Javier Milei y Fátima Flórez había comenzado a captar la atención pública desde 2023, cuando oficializaron la pareja. Desde ese momento fueron protagonistas de numerosos eventos y apariciones mediáticas, convirtiéndose en una de las relaciones más comentadas de la política y el espectáculo argentino.

Por ahora, ninguno de los dos confirmó ni desmintió la información difundida por Ángel de Brito. Sin embargo, la versión de un acercamiento y de presuntos encuentros en la residencia de Olivos volvió a instalar el tema en la agenda mediática y alimentó las especulaciones sobre un nuevo capítulo en la historia de amor entre Javier Milei y Fátima Flórez.