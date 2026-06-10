La separación entre Fátima Florez y Norberto Marcos continúa generando repercusiones a pesar de que ya pasaron varios años desde el final de la relación. Lo que comenzó como una ruptura sentimental derivó en una compleja disputa judicial que todavía no encuentra una resolución definitiva y que mantiene enfrentadas a ambas partes.

En las últimas horas trascendieron nuevos detalles sobre la división de bienes que deberán afrontar la humorista y el productor. La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró que este miércoles se llevará adelante una nueva audiencia clave para intentar destrabar el conflicto.

Según explicó el conductor de Mitre Live, la discusión involucra una importante suma de dinero y varios bienes de alto valor. “Es mucho dinero el que está en juego”, expresó al brindar detalles sobre las negociaciones que vienen desarrollándose desde hace tiempo entre las partes.

Uno de los puntos centrales del enfrentamiento tiene que ver con tres propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la información difundida, Norberto Marcos habría solicitado quedarse con dos departamentos situados en el barrio de Belgrano, mientras que el tercero permanecería en manos de Fátima Florez.

Desde el entorno del productor sostienen que los dos inmuebles reclamados tendrían una valuación similar a la propiedad que conservaría la artista. Esa equivalencia sería uno de los argumentos utilizados para justificar el reparto planteado ante la Justicia.

Sin embargo, el aspecto que más tensión genera no está relacionado con los inmuebles sino con los derechos artísticos. Según trascendió, Norberto Marcos considera que debe recibir una compensación económica por su participación en la construcción de la carrera profesional de Fátima Florez y por haber impulsado el fenómeno artístico que la convirtió en una de las imitadoras más reconocidas del país.

Nuevo conflicto en puerta para Fátima Flórez

Ese reclamo es, actualmente, uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo definitivo. Las posiciones entre ambas partes estarían lejos de coincidir y la discusión se mantiene abierta mientras avanzan las instancias judiciales.

A todo esto se suma el dinero en efectivo que formaría parte de la división patrimonial. De acuerdo con los rumores mencionados por Juan Etchegoyen, existiría una suma cercana al millón de dólares que sería repartida en partes iguales. No obstante, ni Fátima Florez ni Norberto Marcos confirmaron oficialmente esa cifra, por lo que el dato sigue siendo una versión que circula alrededor de una de las separaciones más conflictivas del espectáculo argentino.