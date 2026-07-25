La relación entre Luck Ra y La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena luego de que en LAM (América TV) revelaran que la pareja estaría atravesando una profunda crisis sentimental. Según contaron en el ciclo conducido por Ángel de Brito, ambos llevarían varias semanas distanciados y habrían optado por mantener el tema lejos de la exposición pública mientras definen el futuro de su vínculo.

Las sospechas comenzaron a crecer por un detalle que no pasó inadvertido para sus seguidores. Desde hace varios meses, Luck Ra y La Joaqui dejaron de compartir imágenes juntos en sus redes sociales, algo llamativo teniendo en cuenta que anteriormente solían mostrar distintos momentos de su relación. De hecho, las últimas publicaciones en pareja datan de mayo.

En el programa de espectáculos aseguraron que el alejamiento no sería reciente. "Ellos están en una crisis muy profunda. No están juntos. Ya hace casi un mes y pico, mes y medio. Obviamente, tal vez salgan a negarlo, pero no están bien", afirmaron durante la emisión, alimentando aún más las versiones de separación.

Siempre de acuerdo con la información brindada en LAM, la distancia habría sido impulsada principalmente por Luck Ra, quien tendría otros proyectos personales en mente. "Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender", señalaron, dejando entrever que la situación sería mucho más difícil de asimilar para La Joaqui.

Además, explicaron que ambos habrían decidido manejar el conflicto con absoluta reserva antes de hacer cualquier anuncio oficial. "Tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte para cuando quieran anunciar este tema", comentaron en el ciclo de espectáculos.

La información también recordó que esta no sería la primera vez que la pareja enfrenta un momento delicado. Según relataron, hace alrededor de seis meses ya habían atravesado otra crisis que lograron superar. Sin embargo, en esta oportunidad el panorama sería diferente y existirían varios factores que complican una posible reconciliación.

¿Se acabó el amor?

Entre los indicios que reforzaron los rumores, mencionaron cambios en la vida social del cantante. "Él tiene un grupo con los traperos conocidos donde ella nunca más fue a ninguna juntada. Ese grupo salía a bailar, él hacía mucho asado y ella nunca más apareció", detallaron en LAM, marcando una diferencia con la dinámica que mantenían anteriormente.

Por último, también hicieron referencia a un reciente streaming que Luck Ra realizó en España, donde evitó responder las constantes preguntas sobre su situación sentimental. En contraste, aseguraron que La Joaqui sí hizo una sutil mención al artista durante el programa que comparte con Flor Jazmín Peña, un gesto que volvió a despertar las especulaciones sobre el presente de una de las parejas más populares de la música argentina.