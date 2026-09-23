El futuro de Rodrigo Lussich había puesto sobre la mesa distintas alternativas para la conducción de Intrusos. Sin embargo, Ángel de Brito contó que una reunión con las autoridades de América TV modificó el escenario que se venía comentando y dio una nueva precisión sobre la continuidad de la dupla que integra con Adrián Pallares.

La información fue difundida en Ángel responde, el ciclo de Bondi, donde el periodista explicó qué ocurrió durante las conversaciones: “Hubo reunión en América, con los Intrusos, con Juan Cruz Ávila, que es dueño del canal, y por ahora siguen en Intrusos”. Según ese relato, ambos permanecerán al frente del programa y no habrá una separación de la pareja televisiva.

El dato contractual también resultó importante para entender cómo seguirá el ciclo. “Por ahora no hay cambios. Tienen un año más de contrato”, agregó Ángel de Brito. La aclaración apunta a un acuerdo que todavía está vigente: no anunció una renovación, sino que señaló el tiempo que les queda por cumplir dentro de la señal.

Entre las opciones que América había considerado figuraba dejar a Pallares como único conductor. También se había evaluado un regreso de Moria Casán, pero la propuesta no prosperó: la artista agradeció el ofrecimiento y eligió continuar en El Trece. Con la permanencia de los dos periodistas, esas alternativas dejan de formar parte del esquema inmediato de Intrusos.

Las versiones previas sobre Rodrigo Lussich planteaban un cambio más amplio que una simple salida del programa. Había circulado la posibilidad de que desembarcara en C5N para encabezar un ciclo político. Semanas atrás, De Brito había explicado que las ganas de irse respondían a una búsqueda de otro rumbo profesional, sin atribuirlas a un conflicto puntual.

Al repasar los antecedentes, Ángel de Brito recordó que el desembarco de la dupla en América había implicado movimientos dentro del equipo. “Fue un bolonqui traerlos, porque echaron a Flor de la Ve, Pablo Layús… (también se fue)”, expresó. Su comentario volvió sobre las salidas que acompañaron aquel recambio y sobre las dificultades que, según describió, tuvo esa incorporación.

Para Rodrigo Lussich, la novedad implica seguir compartiendo la conducción con Pallares mientras permanece vigente el contrato mencionado. El eventual salto a un programa político continúa en el terreno de las versiones. La definición informada después de la reunión, en cambio, tiene un efecto concreto para la pantalla de América: Intrusos conserva a sus dos conductores y evita, por ahora, otra reorganización al frente del ciclo.