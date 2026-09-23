Los mensajes que recibía Evangelina Anderson también comenzaron a llegarles a personas de su entorno laboral. La modelo contó en Cortá por Lozano que atraviesa una situación de acoso desde hace tiempo y que el hombre señalado dejó de limitarse a las redes sociales, algo que aumentó su preocupación por su seguridad.

La conversación surgió mientras se abordaban las denuncias de Homero Pettinato y Sofía Gonet. Al escuchar esa historia, la panelista decidió revelar lo que estaba viviendo: “Entiendo lo que ella está pasando a mí me pasa asusta. Ya me dijeron que hay que denunciar. El hombre está identificado”. Según explicó, conoce su nombre y su rostro porque ya lo cruzó en distintas oportunidades.

Uno de los episodios involucró a un compañero con quien había grabado contenido. Evangelina Anderson relató: “Se cree que por una mirada, un diálogo o un autógrafo hay un vínculo. El otro día Heber (Ybañez) hizo un Tik Tok conmigo y le llegaron mensajes fatales como que era mi pareja. Me preguntó si estaba en Miami con él”. De acuerdo con su testimonio, el hombre interpreta esas interacciones como vínculos sentimentales.

El intento de frenar el contacto tampoco alcanzó para que cesaran los mensajes. “Al principio lo bloqueaba pero me dijo que me iba a esperar a la puerta del canal”, agregó. Esa advertencia llevó a una pregunta concreta desde el programa: “¿En algún momento viste un comportamiento que podía ponerte en un riesgo real?”. La consulta encontró a la modelo visiblemente incómoda.

Sobre ese punto, Evangelina Anderson prefirió mantener algunos detalles en reserva y aclaró que todavía no había presentado una denuncia formal. “No puedo contar mucho, ya les voy a contar a ustedes. Todavía no lo denuncié, estoy en eso”, respondió. Su intención, según explicó durante la charla, es avanzar con acciones legales por el hostigamiento.

La intervención más tajante llegó de Verónica Lozano, que se dirigió al hombre frente a cámara: "Es importantísimo hacer la denuncia. Y en relación con la denuncia de Eva, esto lo voy a decir yo... No te acerques nunca más, porque si no yo mañana muestro tu foto acá, Fernando. ¿Ok? ¡Nunca más te acerques, nunca más escribas! Ya perdiste el trabajo...".

La advertencia de la conductora dejó muy movilizada a su compañera. Más allá de ese respaldo público, la modelo marcó un límite sobre lo que estaba dispuesta a contar en televisión mientras prepara los próximos pasos. El reclamo quedó expresado al aire, pero la presentación formal que anunció todavía estaba pendiente al momento de la entrevista.