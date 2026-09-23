La recuperación de Mirtha Legrand sumó una actualización oficial este miércoles 23 de septiembre, en medio de la expectativa por saber cuándo podrá regresar a su casa. El Sanatorio Mater Dei comunicó novedades sobre su evolución y precisó qué resolvieron los profesionales que la acompañan desde su nueva internación.

La decisión es que la conductora continúe hospitalizada, aunque el informe describe avances favorables. “Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”, señalaron desde la institución. Por ahora, el equipo médico no anunció una fecha de alta y mantendrá el seguimiento dentro del sanatorio.

Respecto del cuadro que atraviesa Mirtha Legrand, el documento firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Mater Dei, ofrece una señal alentadora: “La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución”. Esa es la descripción oficial sobre su estado al momento de difundirse el comunicado.

El ingreso que originó esta nueva etapa de atención ocurrió el viernes, apenas cinco días después de que hubiera recibido el alta de una internación anterior por una afección respiratoria. La cercanía entre ambos episodios había renovado la preocupación por la salud de la presentadora, que volvió a quedar al cuidado de los profesionales del mismo establecimiento.

Mientras Mirtha Legrand permanece alejada de la televisión, Juana Viale continúa acompañando a su abuela desde la conducción de sus programas. En la última emisión de La Noche de Mirtha, había transmitido tranquilidad y explicado que le estaban realizando chequeos y análisis. También había anticipado que probablemente volvería a reemplazarla el sábado siguiente, mientras avanzaba su recuperación.

Las expresiones de afecto también tuvieron lugar en el nuevo parte. Tanto la familia como los profesionales agradecieron “los saludos y muestras de cariño” recibidos durante estos días. El reconocimiento fue incluido junto con la información clínica, en una comunicación que permitió a quienes siguen su estado conocer de manera oficial cómo continúa la atención.

La próxima actualización está prevista para el viernes, siempre que no se produzcan cambios que motiven un informe anterior. Esa fecha corresponde a la difusión de otro parte y no a una salida del sanatorio. Hasta entonces, la conductora seguirá recibiendo los cuidados indicados y permanecerá bajo control médico, con la expectativa puesta en que sostenga la mejoría informada este miércoles.