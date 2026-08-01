La cuenta regresiva para el estreno de la serie de Moria Casán ya comenzó y, antes de su llegada a Netflix, comenzaron a surgir versiones sobre algunos de los momentos más impactantes que mostrará la ficción. En ese contexto, Ángel de Brito sorprendió al revelar que uno de los capítulos podría convertirse en el más polémico de toda la producción.

La serie, que debutará el próximo 14 de agosto, recorre distintas etapas de la vida de Moria Casán y cuenta con las interpretaciones de Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes se ponen en la piel de la artista en diferentes momentos de su historia. El primer adelanto despertó una gran expectativa entre el público.

Durante su participación en Bondi Live, Ángel de Brito analizó el tráiler y se mostró optimista sobre el impacto que tendrá la ficción. "Para mí va a ser un suceso esta serie. La va a romper, pero no nos va a gustar nadie haciendo de Moria. Pronostico eso", expresó el conductor al dar su opinión sobre las actuaciones.

Sin embargo, el periodista aseguró que hay un episodio que sobresale por encima del resto debido a su contenido. "Hay un capítulo muy complicado, que es el que habla de las drogas", comentó, dejando entrever que ese segmento podría generar una fuerte repercusión una vez que la serie esté disponible.

Según explicó Ángel de Brito, la controversia no estaría centrada en la propia Moria Casán, sino en las personas que aparecerían mencionadas durante ese tramo de la historia. "Pero no por Moria, que lo tiene muy resuelto, sino porque se habla de otros famosos y las drogas", afirmó.

La declaración provocó la inmediata reacción de Romina Scalora, quien le consultó si la actriz "manda al frente" a otras figuras. En respuesta, el conductor mostró un papel con los nombres de los supuestos involucrados, aunque evitó revelar públicamente de quiénes se trata.

Entre risas, Ángel de Brito redobló la apuesta y anticipó el revuelo que, a su entender, provocará ese episodio. "Se va a pudrir todo con esta serie, ¿o no?", lanzó, mientras la panelista respondía sorprendida: "Nunca lo hubiese imaginado", luego de ver la lista que le mostró el periodista.

Antes de cerrar el tema, el conductor insistió en que la ficción podría afectar a varias figuras del espectáculo. "Involucra a otra gente Moria, obvio. Se va a llevar puesta gente, me parece", concluyó, alimentando aún más la expectativa por el estreno de una de las producciones más esperadas del año.