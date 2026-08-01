La muerte de Ernestina Pais sigue generando conmoción en el ambiente artístico y uno de los testimonios más emotivos fue el de José María Muscari, quien decidió suspender de manera definitiva la obra El divorcio del año, en la que compartía trabajo con la actriz. El director habló sobre el impacto que tuvo la noticia y explicó por qué sintió que no era posible continuar con las funciones.

Durante una entrevista en el ciclo Sola en los bares, conducido por Karim González, José María Muscari recordó a Ernestina Pais con evidente emoción. “Fue muy choqueante para mí, para su familia y para toda la gente con la que trabajaba”, expresó, al describir el dolor que provocó el fallecimiento de la actriz entre quienes compartían su vida cotidiana y profesional.

El creador de Sex sostuvo que la decisión de bajar definitivamente la obra no respondió únicamente a una cuestión organizativa, sino también emocional. “Siento que hay algo ahí que no se puede reparar de lo que pasó con Ernestina... requiere detener y decir: ‘Bueno, hay algo acá que hay que duelar, incluso artísticamente’”, afirmó, dejando en claro que el duelo debía ser respetado también sobre el escenario.

Además, José María Muscari cuestionó con dureza el tratamiento que algunos medios hicieron del caso. Según explicó, durante las horas posteriores al accidente se difundieron versiones sin verificar que generaron confusión. Para el director existió una “desinformación absoluta” impulsada por la necesidad de conseguir repercusión inmediata, algo que consideró especialmente doloroso en medio de una tragedia.

Con el objetivo de aclarar lo sucedido, el director detalló que el accidente ferroviario ocurrió a las 19:33, mientras que la función estaba prevista para las 21. “No es que estaba llegando tarde, estaba llegando temprano... ella siempre llegaba primera, siempre estaba maquillada, nunca llegaba a las apuradas”, aseguró, al destacar el compromiso y la responsabilidad profesional de Ernestina Pais.

José María Muscari explicó porqué bajó la obra

Otro de los puntos que remarcó fue el resultado de las pericias realizadas tras el accidente. “El toxicológico explicó que Ernestina no tenía ni alcohol ni droga en el cuerpo”, recordó José María Muscari, quien reconoció que ese dato vuelve aún más difícil comprender lo ocurrido. “Es aún más difícil de entender y de digerir para las personas que la queríamos, porque no tiene explicación”, agregó.

Finalmente, el director también explicó el origen de un rumor relacionado con una supuesta llamada telefónica en el momento del impacto. Según contó, intentó comunicarse con Ernestina Pais alrededor de las 20:30, luego de que una periodista le preguntara si sabía algo sobre ella. Como el teléfono ya estaba bajo custodia policial, su nombre apareció registrado y eso dio lugar a interpretaciones equivocadas.