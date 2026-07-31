La visita de Rosalía a la Argentina despertó una enorme expectativa entre sus fanáticos y también generó repercusiones en el mundo del espectáculo. Sin embargo, una de las respuestas que más llamó la atención fue la de Moria Casán, quien confirmó que recibió una invitación para asistir al recital de la cantante, pero decidió no aceptarla por un motivo muy personal.

Durante una nueva emisión de su programa La Mañana con Moria, la diva explicó que su negativa no tuvo ninguna relación con la controversia que involucró a la intérprete española por un "me gusta" en una publicación vinculada a la Selección Argentina. Lejos de sumarse a las críticas, dejó en claro que no comparte las cancelaciones por ese tipo de situaciones.

"Le dije que no a la Rosalía, pero no por un asunto de cancelación o porque esté ofendida por lo que dijo", aseguró Moria Casán. Luego agregó: "Yo entiendo que una persona puede mandar un like a algo que ni siquiera leyó", minimizando el episodio que provocó una fuerte reacción en las redes sociales.

La conductora también reflexionó sobre el clima que suele generarse alrededor del fútbol y explicó que muchas veces las emociones superan a la razón. "Estamos en el fervor del fútbol, donde no hay raciocinio. La gente no razona igual durante un partido", sostuvo, aunque remarcó que comprende a quienes pudieron sentirse molestos.

Más allá de esa polémica, Moria Casán reveló que la verdadera razón por la que rechazó la invitación fue otra. "Simplemente tengo dos noches de descanso, los lunes y los martes", explicó, dejando en evidencia que actualmente prioriza cuidar su tiempo libre y su bienestar por encima de cualquier evento social.

Moria Casán y su no a la Rosalía

La actriz profundizó esa idea al reconocer que asistir al recital de Rosalía implicaba seguir trabajando. "Si voy a otro lugar, sé cómo soy. Van a estar las cámaras preguntándome cosas y voy a terminar trabajando. Entonces, el día de descanso quiero priorizarme", expresó antes de darle una cálida bienvenida a la artista española.

Finalmente, Moria Casán también respaldó el pedido de disculpas que realizó Rosalía tras la controversia. "Creo que las disculpas son sinceras. Entiendo que una persona puede dar un like y me parece demasiado extremo todo el odio que se generó. El odio es un altar. Bajemos un poco", concluyó, dejando un mensaje conciliador y cerrando definitivamente cualquier especulación sobre su decisión.