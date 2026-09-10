La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi volvió a quedar en el centro de la escena luego de una contundente revelación de Ángel de Brito en LAM. El conductor intervino en pleno debate y aseguró que una de las versiones más comentadas sobre la expareja no se trataba simplemente de un rumor.

El tema apareció mientras el panel analizaba la ausencia de Gimena Accardi en la despedida de soltera de Lali Espósito, que tuvo lugar en Brasil. Del festejo participaron varias figuras cercanas a la cantante, entre ellas Cande Vetrano y Mery del Cerro, y la ausencia de la actriz generó distintas especulaciones.

En ese contexto, Pepe Ochoa relacionó la situación con el final de la pareja de Nicolás Vázquez y planteó la posibilidad de que existiera una infidelidad detrás de la ruptura. La respuesta de Ángel de Brito fue tajante y modificó el rumbo de la conversación: “Especulaciones no, el vínculo existió”.

La afirmación sorprendió a los integrantes del programa, ya que hasta ese momento se hablaba de una versión que no había sido confirmada públicamente. Ante la pregunta de Pepe Ochoa, el conductor de LAM precisó quiénes habrían protagonizado ese vínculo: “Entre Andrés Gil y Gimena Accardi. ¿Y sino por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente”.

A partir de allí, Pepe Ochoa sumó detalles sobre el supuesto acercamiento entre Gimena Accardi y Andrés Gil. “La relación de Gime venía muy mal, pero Andrés también era muy amigo de Nicolás”, explicó el panelista, al remarcar la cercanía que existía entre ambos hombres antes de que estallara la situación.

El nombre de Cande Vetrano, pareja de Andrés Gil, también apareció durante el intercambio. Según lo expuesto en el programa, la actriz habría quedado involucrada en medio de una situación que habría ocurrido mientras atravesaba una etapa familiar particularmente importante junto al actor, tras el nacimiento de su hijo.

Ángel de Brito deschavó la infidelidad

Sobre las consecuencias posteriores, Ángel de Brito aportó una breve pero contundente definición acerca de cómo continuó la historia entre los protagonistas: “Después cada uno arregló sus cosas”. Sus palabras volvieron a instalar interrogantes sobre el tramo final del vínculo entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi.

De esta manera, la declaración de Ángel de Brito sumó un nuevo capítulo a una separación que continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Gimena Accardi, Nicolás Vázquez, Andrés Gil y Cande Vetrano volvieron a quedar bajo la lupa después de que el conductor de LAM presentara como existente un vínculo que durante mucho tiempo había circulado solamente como una versión.