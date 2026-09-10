Sofi Martínez y Gastón Edul quedaron inesperadamente envueltos en rumores de romance después de que una persona los grabara mientras compartían una salida. Las imágenes comenzaron a circular en TikTok y adquirieron mayor repercusión por las versiones que habían rodeado al periodista durante los días anteriores.

El video mostraba a los colegas sentados frente a frente, conversando de manera distendida y concentrados en el encuentro. Aunque la escena no incluía gestos románticos, la cercanía entre ambos fue suficiente para despertar especulaciones y abrir interrogantes sobre la posibilidad de que existiera algo más que una amistad.

Qué dijo Sofi Martínez sobre el video viral

Sofi Martínez decidió referirse al tema durante su visita a DQT, el ciclo de streaming de Resumido que se emite al finalizar la programación de Luzu. Allí reconoció que no se había dado cuenta de que alguien registraba la charla y relativizó el contenido de la grabación: “Yo no lo noté (que los estaban filmando), igual la mesa parecía estar más lejos. Pero, en defensa de la persona que grabó este video, la realidad es que me han pasado videos o fotos peores que esta”.

Luego, la periodista reconstruyó el encuentro con Gastón Edul y aportó detalles que permitieron conocer el verdadero contexto de las imágenes. “Estábamos en un bar de Palermo. Ni siquiera era un bar, sino una cafetería, porque ahí se ve que hay un tazón para cada uno. Te voy a ser sincera, él se pidió un avocado toast y yo el café con leche de almendras. Fue a las 4 o 5 de la tarde… en Palermo… y la verdad es que si no queríamos que saliera un video no nos íbamos a exponer así”.

Su explicación dejó establecido que se encontraron durante la tarde y en un espacio público. El hecho de haber elegido una cafetería concurrida fue presentado por Sofi Martínez como una señal de que ninguno tenía intención de ocultarse. De todos modos, evitó responder de forma directa si existe o no un vínculo sentimental.

La aclaración sobre el otro video atribuido a Gastón Edul

La grabación del café tampoco debe confundirse con el supuesto video íntimo que días antes fue falsamente atribuido a Gastón Edul. El periodista negó ser la persona que aparecía en ese material y explicó que se trataba de una confusión en la que numerosos usuarios habían caído.

Aunque las palabras de Sofi no incluyeron una desmentida terminante, tampoco aportaron ningún elemento que confirmara el romance. Así, la escena que instaló una inesperada historia de amor entre Sofi Martínez y Gastón Edul quedó reducida a lo que efectivamente mostraba: dos colegas tomando algo a plena luz del día en una cafetería de Palermo.