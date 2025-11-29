En medio de un clima sentimental cargado y con una interna familiar que no da tregua, el cumpleaños número 47 de Benjamín Vicuña llegó acompañado de palabras que hicieron ruido en redes: el mensaje que Anita Espasandín publicó para celebrar la fecha incluyó un guiño amoroso… y un dardo que muchos interpretaron como dirigido a la China Suárez. La economista, que mantiene una relación sólida con el actor desde hace más de un año, eligió abrir su corazón pero también dejó entrever su postura frente al conflicto judicial que lo enfrenta a su ex.

El carrete de fotos que subió Espasandín, retratos de viajes, momentos íntimos y escapadas, funcionó como marco perfecto para un texto lleno de afecto. Bajo el título “Deseos”, la pareja de Vicuña enumeró lo que anhela para él: hogar en sus hijos, guía en Isabel, unión con sus hermanos y la pasión intacta por su trabajo. Todo en tono cálido, medido, celebratorio. Hasta ahí, una dedicatoria romántica más entre tantas.

Pero la frase que siguió cambió por completo la lectura. “Deseo que nunca te rindas y que luches con convicción pero con calma las batallas que vengan”, escribió Espasandín, despertando de inmediato la interpretación colectiva: ese “batallas” sería una alusión al enfrentamiento que mantiene Benjamín Vicuña con la China Suárez por el centro de vida de Magnolia y Amancio, después de los constantes viajes de los chicos entre Buenos Aires y Estambul, donde la actriz se instaló junto a Mauro Icardi.

El cierre del saludo fue pura entrega emocional. “Deseo que seas feliz y que sepas que tenés un equipo demasiado grande que te banca siempre. TAF, Benjamín. Feliz cumpleaños”, concluyó. Y Vicuña, siempre amable, respondió en los comentarios con gratitud: “Gracias, amor, ojalá la vida me regale muchos más años contigo”, evitando mencionar las “batallas” que todos detectaron entre líneas.

La tensión con la China Suárez viene de semanas movidas. Hace solo unos días, Benjamín Vicuña habló brevemente en LAM sobre su viaje a Chile acompañado por sus hijos. Consultado por Cande Mazzone, expresó su emoción por volver a su tierra, reencontrarse con su familia y reafirmar que el vínculo con sus raíces sigue siendo central en su vida.

El actor también contó sus planes para las fiestas, señalando que este fin de año lo pasará rodeado de sus afectos y priorizando a los chicos. Aunque el tema del vínculo con la ex Casi Ángeles era inevitable, Vicuña esquivó cualquier respuesta directa y prefirió guardar silencio, fiel a su estrategia de preservar su intimidad.

Entre mensajes públicos, tensiones privadas y lecturas inevitables, el cumpleaños de Benjamín no pasó desapercibido. Y el posteo de Espasandín volvió a poner sobre la mesa una historia que sigue generando capítulos.