Luck Ra aprovechó su visita a San Carlos de Bariloche para vivir una jornada diferente antes de presentarse ante una multitud en el marco de la Fiesta Nacional de la Nieve. El artista cordobés recorrió distintos puntos turísticos y tuvo tiempo para disfrutar de uno de los grandes atractivos de la ciudad: la nieve del Cerro Catedral.

Durante su estadía, el cantante protagonizó una escena que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Fiel al humor que suele mostrar en sus redes sociales, Luck Ra decidió jugar con una comparación que desde hace tiempo circula entre los usuarios de internet y que lo vincula con uno de los personajes más queridos de las películas animadas.

El artista se puso un disfraz completo del Burro de Shrek y posó en medio del paisaje nevado del Cerro Catedral. La elección no fue casual, ya que las redes sociales suelen encontrar similitudes entre Luck Ra y el personaje de la exitosa saga, especialmente por algunos de sus rasgos y por su característica sonrisa.

Lejos de esquivar las bromas, el músico volvió a demostrar que sabe aprovecharlas para generar contenido. En esta oportunidad, compartió una fotografía de la particular producción y acompañó la imagen con una frase que reforzó todavía más la referencia al personaje: "¡A veces me duele la cara de ser tan lindo!".

La ocurrencia del cantante provocó una inmediata reacción entre sus fanáticos. En cuestión de horas, la publicación comenzó a sumar comentarios y mensajes de seguidores que celebraron la actitud de Luck Ra, quien una vez más decidió transformar una comparación habitual de internet en una situación divertida.

La visita a Bariloche también tuvo un motivo profesional muy importante. El artista fue una de las figuras convocadas para la Fiesta Nacional de la Nieve, donde estaba previsto que se presentara ante miles de personas en la plaza del Centro Cívico, uno de los escenarios centrales de las celebraciones.

Luck Ra y sus fotos disfrutando en Bariloche

Así, entre música, nieve y mucho humor, Luck Ra encontró la manera de hacer todavía más particular su paso por la Patagonia. La imagen disfrazado del Burro de Shrek se convirtió en uno de los momentos más comentados de su estadía y volvió a mostrar la personalidad descontracturada que caracteriza al artista.

El cantante cordobés, además, dejó en claro que las comparaciones que aparecen en las redes no parecen incomodarlo. Por el contrario, Luck Ra decidió llevarlas al extremo, ponerse en la piel del famoso personaje y regalarles a sus seguidores una postal inesperada desde el Cerro Catedral.