El paso de Andrea del Boca por Gran Hermano Generación Dorada terminó de la peor manera posible, luego de una caída que generó conmoción tanto dentro como fuera de la casa. Tras 44 días de competencia, la actriz debió abandonar el reality por un accidente que encendió todas las alarmas.

Según se pudo ver, Andrea del Boca cayó de forma abrupta, sin posibilidad de amortiguar el impacto. Su rostro golpeó directamente contra el suelo, lo que provocó una escena cargada de tensión, gritos y angustia entre sus compañeros, mientras la producción intervenía de urgencia.

Ya fuera del programa y en proceso de recuperación, la actriz regresó a su hogar para continuar su rehabilitación acompañada por su familia. Sin embargo, quien tomó protagonismo en las últimas horas fue su hija, Anna Chiara del Boca, que relató cómo vivió ese dramático episodio.

Durante su participación en el stream La Jugada, conducido por Fede Popgold, la joven explicó que se enteró de todo en pleno vivo. “Me tuve que comer esta noticia en el aire. Mis abuelas me llamaron llorando y salí corriendo al hospital”, contó, dejando en claro la desesperación del momento.

Al llegar al sanatorio, la imagen que encontró fue impactante. “Los que la conocen saben que es muy pálida, pero estaba más pálida, el rimel corrido, la boca llena de sangre, la paleta desplazada para atrás y le tuvieron que hacer unos puntos”, describió Anna Chiara del Boca, visiblemente movilizada.

El reencuentro, después de más de un mes sin verse, estuvo lejos de ser el esperado. “Fue un abrazo muy fuerte, pero no lo imaginaba en esas condiciones”, reconoció la joven, que igualmente llevó tranquilidad al confirmar que su madre ya se encuentra estable y acompañada.

En paralelo, crece la expectativa por el posible ingreso de Anna Chiara del Boca a Gran Hermano como reemplazo de su madre. La actriz no dudó en responder: “Por supuesto entraría”, dejando en claro su interés por continuar el camino que inició Andrea del Boca.

Por último, reveló que cuenta con el respaldo total de su madre para dar ese paso. “Ella está feliz, todo lo que yo quiera hacer me va a aplaudir y sostener”, aseguró, sugiriendo que la decisión podría concretarse en cualquier momento.