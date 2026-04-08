Tan Biónica confirmó su última presentación del año, que tendrá lugar el 12 de diciembre en el Estadio Uno de La Plata. Este concierto forma parte de su gira para presentar el álbum El regreso, y fue anunciado a través de un video con homenaje a la ciudad en sus redes sociales oficiales.

La agrupación, integrada por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane, regresó a los escenarios a finales de marzo con tres fechas consecutivas en el estadio Vélez. Durante esos shows, combinaron sus clásicos con temas de su último álbum, contando con la participación especial de artistas como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

Las entradas para el recital en La Plata estarán disponibles a partir del miércoles 8 de abril desde las 12 horas a través de la plataforma Livepass. Además, los clientes de Banco Provincia podrán adquirirlas en hasta cuatro cuotas sin interés. Aunque todavía no se anunciaron los precios oficiales, se espera que incluyan un recargo por servicio.

Cómo comprar las entradas

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