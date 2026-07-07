La previa del duelo entre Antonela Roccuzzo, Valentina Cervantes y el resto de las mujeres de la Selección Argentina también tuvo su propio atractivo fuera del campo de juego. Mientras el equipo se preparaba para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, ellas sorprendieron con looks inspirados en los colores albicelestes que rápidamente captaron la atención de los fanáticos y de las redes sociales.

La moda futbolera volvió a reinventarse en esta Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, Canadá y México. La tradicional camiseta de la Selección Argentina dejó de ser una prenda deportiva para convertirse en el eje de outfits urbanos, siguiendo una tendencia que mezcla el estilo Blokecore con el denominado "stadium chic", donde las casacas se adaptan a diseños más modernos y femeninos.

Una de las que apostó por este estilo fue Valentina Cervantes, quien eligió la nueva camiseta albiceleste combinada con un pantalón wide leg blanco. Con una propuesta sencilla, logró un look relajado pero elegante para acompañar a la Selección Argentina en una instancia clave del campeonato.

Las parejas que nunca abandonan

Las parejas que nunca abandonan

Por su parte, Caro Calvagni y Kelci Rose Bowers coincidieron en una fórmula que se volvió una de las favoritas entre las hinchas: transformar la camiseta en un crop top. Ambas completaron el conjunto con jeans, logrando una combinación casual que mantuvo el espíritu deportivo sin perder el toque fashionista.

Sin embargo, también hubo espacio para propuestas más jugadas. Mientras algunas optaron por intervenciones más discretas, otras decidieron personalizar sus prendas con diseños más llamativos. Entre ellas apareció el corset confeccionado con la camiseta que lució Pampita, además de una campera de jean intervenida elegida por Kelci Rose Bowers, dos apuestas que se destacaron entre los presentes.

Como suele ocurrir en cada torneo importante, Antonela Roccuzzo volvió a convertirse en una de las figuras más observadas. La esposa de Lionel Messi eligió una versión crop de la camiseta argentina, acompañada por un jean clásico y accesorios delicados. Junto a María Sol Messi, apostó por un estilo simple y urbano que volvió a generar elogios entre los seguidores.

Las parejas que nunca abandonan

Mientras tanto, miles de hinchas comenzaron a llegar al estadio de Atlanta para acompañar a la Selección Argentina en un partido decisivo frente a Egipto. En las tribunas, las intervenciones de la camiseta nacional volvieron a ser protagonistas, consolidando una tendencia que mezcla fútbol y moda en cada presentación del equipo.

Con el sueño de conquistar un nuevo título mundial, la pasión por la Selección Argentina también se refleja en la forma de vestir. Los looks de Antonela Roccuzzo, Valentina Cervantes, Caro Calvagni, Kelci Rose Bowers y Pampita demostraron que la camiseta albiceleste sigue siendo el gran símbolo de identidad, pero ahora también una pieza clave dentro de las tendencias de moda del Mundial 2026.

Las parejas que nunca abandonan