Antonela Roccuzzo dio un paso que muchos de sus seguidores esperaban desde hace tiempo y desembarcó oficialmente en TikTok. La apertura de su cuenta no tardó en generar repercusión y, en apenas unas horas, reunió a miles de usuarios atentos a descubrir cuál sería el primer contenido de la esposa de Lionel Messi en la plataforma.

Lejos de elegir un video glamoroso, una producción de moda o imágenes relacionadas con el Mundial 2026, Antonela sorprendió con una propuesta mucho más íntima. Su estreno estuvo dedicado a una faceta personal que pocas veces había mostrado públicamente: el lugar que ocupa la lectura en su vida cotidiana.

El recorrido por su biblioteca fue el eje del primer posteo. Frente a la cámara, la rosarina dejó ver algunos de los libros que forman parte de su colección y permitió descubrir los gustos literarios que la acompañan desde hace años, algo que llamó la atención de quienes esperaban un debut completamente diferente.

Entre los ejemplares aparecieron novelas de Florencia Bonelli, una de las autoras más populares de la literatura romántica argentina. También se pudo ver la colección completa de Harry Potter, una de las sagas más exitosas del mundo y una elección que despertó una catarata de comentarios entre sus seguidores.

El video funcionó como una presentación distinta dentro de una red social donde predominan los desafíos, las coreografías y los contenidos rápidos. En lugar de seguir esa tendencia, Antonela Roccuzzo optó por mostrar un rincón de su casa y una afición que forma parte de su vida mucho antes de convertirse en una figura seguida por millones de personas.

La repercusión fue inmediata. En menos de diez horas desde la apertura de la cuenta, Antonela ya había sumado más de 178.000 seguidores, una cifra que dejó en evidencia la expectativa que existía alrededor de su llegada a TikTok y el interés que despierta cada una de sus publicaciones.

Con este debut, Antonela Roccuzzo volvió a mostrar que su identidad pública va mucho más allá de ser la esposa de Lionel Messi. Empresaria, modelo, influencer y ahora también creadora de contenido en TikTok, eligió presentarse desde un costado simple y personal, compartiendo una pasión que sorprendió incluso a quienes la siguen desde hace años.