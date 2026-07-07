La salida de Leandro Nigro de Gran Hermano: Generación Dorada no solo marcó el final de su paso por el reality de Telefe, sino que también lo obligó a responder una de las controversias que más ruido hicieron durante su estadía en la casa. Tras quedar eliminado en la denominada Placa Planta, el streamer fue consultado por el supuesto insulto que habría dedicado a Lionel Messi mientras seguía un partido de la Selección argentina en el Mundial 2026.

La secuencia se había viralizado semanas atrás y despertó un intenso debate en redes sociales. En el video que circuló, el audio no era del todo claro y muchos usuarios aseguraban que Nigro había lanzado una fuerte frase contra el capitán argentino. Sin embargo, otros sostenían que el contexto era confuso y que podía tratarse de una broma o un comentario sacado de situación.

Ya fuera de la casa, el exparticipante visitó La Cumbre, el ciclo de Streams Telefe, donde Santiago del Moro decidió preguntarle directamente por el episodio. “¿Vos en un momento puteaste, insultaste a Messi?”, lanzó el conductor sin rodeos, llevando nuevamente el tema al centro de la conversación.

La reacción de Nigro fue inmediata. “Jamás. Jamás he puteado al número uno de Argentina”, respondió con firmeza. Ante la insistencia de Del Moro, quien recordó que incluso otros participantes habían mencionado el episodio, el streamer se mostró sorprendido y preguntó si el hecho había ocurrido mientras estaban dentro de la casa.

Después de escuchar la aclaración del conductor, Leandro Nigro intentó explicar qué pudo haber sucedido. “Habrá sido jodiendo. Fue todo en joda, en forma de chiste. No, jamás putearía a Messi. Yo lo amo a Messi. Es más, me iba a tatuar la firma de él”, expresó, buscando despejar cualquier duda sobre su admiración por el campeón del mundo.

La polémica también había sido alimentada por Catalina "Titi" Tcherkaski, quien en el debate del programa reconoció que escuchó un comentario de fondo realizado por su compañero. Aunque aseguró que el audio era confuso, admitió que la frase le llamó la atención y que nunca pudo determinar con certeza si se trató de un chiste o de una expresión seria.

Incluso durante ese intercambio apareció David Trezeguet, quien consultó cuál había sido exactamente la palabra utilizada. Titi respondió que, según su percepción, había escuchado una expresión con "v", aunque reconoció que mantenía dudas debido al ruido y a la cantidad de personas que hablaban al mismo tiempo en ese momento.

Con sus declaraciones, Leandro Nigro intentó cerrar una de las controversias que más repercusión tuvo durante su paso por Gran Hermano. Aunque el debate sobre el video sigue abierto entre los fanáticos del reality, el exjugador fue contundente al negar cualquier insulto hacia Lionel Messi, dejando en claro que, según su versión, todo habría sido un comentario en tono de broma.