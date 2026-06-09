En medio de la enorme repercusión que generan cada uno de sus movimientos, Antonela Roccuzzo protagonizó una inesperada reacción en redes sociales para defender a Lionel Messi. La empresaria rosarina, que suele mantenerse alejada de las polémicas públicas, decidió responder directamente a una médica que analizó supuestos cambios estéticos en el rostro del futbolista y aseguró que se habría sometido a distintos procedimientos.

Todo comenzó cuando se viralizó un video en plataformas digitales donde una profesional de la salud examinaba fotografías de Lionel Messi tomadas a lo largo de los años. Según su análisis, el capitán de la Selección Argentina habría pasado por una rinoplastia y también se habría realizado tratamientos con bótox y rellenos faciales para modificar algunas facciones de su rostro.

Las declaraciones rápidamente se multiplicaron en las redes y llegaron hasta Antonela Roccuzzo, quien no dejó pasar el comentario. La esposa del astro argentino decidió intervenir personalmente y responder de manera contundente a las afirmaciones que circulaban sobre el jugador del Inter Miami.

El tema fue abordado además en el ciclo televisivo Lape Club Social Informativo, donde la periodista Paula Varela destacó la reacción de la rosarina. “Está Antonela Roccuzzo enfurecida y creo que en esta la voy a bancar. Una médica habló en redes sociales sobre las cirugías de Messi y ella le saltó a la yugular”, comentó al presentar el caso.

Lejos de dejar espacio para las especulaciones, Antonela Roccuzzo utilizó su cuenta de Instagram para responder directamente al contenido viral. Con un mensaje breve pero categórico, desmintió cada una de las afirmaciones realizadas por la profesional.

“¡No pegaste una! Jamás se hizo una cirugía jaja”, escribió la rosarina en los comentarios del video. La respuesta llamó la atención porque no es habitual verla involucrarse en discusiones públicas, especialmente cuando se trata de versiones relacionadas con la vida privada de Lionel Messi.

Antonela Roccuzzo salió a defender a Lionel Messi

Además, la empresaria aprovechó para aclarar otro de los puntos mencionados en el análisis. “Y lo de los dientes se llama Invisalign”, agregó, en referencia al tratamiento odontológico que utiliza alineadores transparentes para corregir la posición dental sin necesidad de recurrir a los tradicionales brackets metálicos.

La intervención de Antonela Roccuzzo generó una fuerte repercusión entre los seguidores de la pareja. Mientras miles de usuarios celebraron que defendiera públicamente a Lionel Messi, otros destacaron la contundencia de su respuesta. Lo cierto es que el comentario de la rosarina terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de las últimas horas en las redes sociales.