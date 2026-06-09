La reciente entrevista de Nahir Galarza en el ciclo de streaming Olga se convirtió en uno de los temas más comentados de los últimos días. Su participación generó opiniones divididas entre quienes cuestionaron el espacio brindado a la joven y quienes consideraron valioso escuchar su versión después de años de silencio público.

Durante la charla con Nati Jota y Paulo Kablan, la entrerriana respondió preguntas sobre su presente y reflexionó sobre distintos aspectos de su vida en prisión. Sin embargo, uno de los momentos que más repercusión tuvo fue cuando habló abiertamente de su situación amorosa.

La joven, que cumple una condena a prisión perpetua por el asesinato de Facundo Pastorizzo, reveló que actualmente mantiene una relación sentimental con otro interno del complejo penitenciario donde se encuentra alojada. Según explicó, el vínculo comenzó como una amistad y con el paso del tiempo evolucionó hacia algo más profundo.

“Estoy saliendo con alguien. Lo conocí hace tres años, éramos amigos, pero hace poquito estamos saliendo”, contó Nahir Galarza durante la entrevista. La confesión tomó por sorpresa a muchos espectadores, que desconocían este aspecto de su vida personal.

De acuerdo con su relato, su pareja también se encuentra privada de la libertad y cumple una condena de ocho años. Aunque ambos permanecen en sectores diferentes del establecimiento penitenciario, lograron construir una relación basada en la confianza y el acompañamiento mutuo.

La joven explicó que los encuentros no son frecuentes debido a las restricciones propias del contexto carcelario. Por ese motivo, las visitas entre ambos suelen producirse cada quince días, momentos que, según dio a entender, se transformaron en un importante sostén emocional dentro de una realidad compleja.

La insólita confesión de Nahir Galarza

“Él está enfrente cumpliendo condena. Lo veo cada 15 días. Me costó un montón tener una relación acá, volver a confiar. Él me enseñó lo que era una relación sana entonces fui aprendiendo”, expresó durante la conversación. Sus palabras dejaron en evidencia el impacto que esta nueva historia tiene en su presente.

Más allá de la polémica que sigue rodeando su figura, las declaraciones de Nahir Galarza volvieron a instalar el debate público sobre su caso. Al mismo tiempo, mostraron una faceta menos conocida de la joven, quien aseguró haber encontrado estabilidad emocional y una nueva oportunidad para construir vínculos afectivos dentro de las limitaciones que impone la vida en prisión.