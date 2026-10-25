El entrenamiento de Antonela Roccuzzo terminó con un video frente al espejo y una frase de satisfacción: “Se logró”. Ese cierre llegó después de una sesión de fuerza en la que puso el foco en los glúteos y el abdomen. La esposa de Lionel Messi compartió distintos momentos del trabajo que realizó en el gimnasio.

Las imágenes permitieron identificar dos grandes ejes dentro de la rutina: el tren inferior y la zona media del cuerpo. Para trabajarlos, combinó máquinas con distintos ejercicios, en una sesión que incluyó tanto movimientos específicos para los glúteos como propuestas destinadas al abdomen. El recorrido por esas actividades fue el que mostró a sus seguidores antes del registro con el que celebró el final.

Uno de los movimientos destacados fue el hip thrust, cuyo trabajo principal está dirigido a los glúteos. El ejercicio se basa en elevar la cadera, un gesto que lo distingue dentro de las propuestas de fuerza para el tren inferior. La extensión de la cadera es una de las funciones de esos músculos, de allí su protagonismo en el movimiento. Antonela Roccuzzo lo incluyó en el entrenamiento que mostró, junto con los movimientos enfocados en la región abdominal.

El abdomen tuvo su espacio con ejercicios en banco declinado. La inclinación de ese banco marca una diferencia respecto de los abdominales realizados sobre una superficie horizontal: cambia la posición desde la que se ejecuta el movimiento. Esa variante fue una de las que se pudieron reconocer en el video, dentro del bloque dedicado a trabajar la zona media.

Durante la sesión, Antonela Roccuzzo contó con la asistencia de una entrenadora. Ese acompañamiento formó parte del trabajo en el gimnasio y se vio junto al uso de las máquinas y la realización de los ejercicios. La publicación dejó ver así parte de la dinámica del entrenamiento, con distintas actividades dentro de una misma sesión de fuerza.

Además de los abdominales en banco, hubo otros movimientos para fortalecer el core. El término hace referencia a la zona muscular que ayuda a estabilizar el cuerpo y mantener una buena postura. Ese trabajo tiene una función que atraviesa los distintos ejercicios: aportar estabilidad a la región central del cuerpo, una tarea que acompaña el movimiento y el control de la postura.