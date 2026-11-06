La escena musical de Neuquén tendrá una nueva cita con el rock regional el domingo 8 de noviembre, cuando se realice la segunda edición de Rock On Fire. El encuentro comenzará a las 21 en Mood Live, ubicado en Ministro González 40, y contará con las presentaciones de Euforia 61, Gonza Perren y Becrux.

El ciclo reunirá tres propuestas de la escena patagónica que atraviesan diferentes vertientes del género, desde el rock alternativo y el punk hasta el metal. Además de repasar sus canciones, los grupos llegarán con novedades discográficas y proyectos musicales en desarrollo.

La fecha tendrá como protagonistas a bandas que construyeron su recorrido en escenarios regionales y que buscan ampliar su público a partir de sus propias composiciones.

Euforia 61 llega con su primer álbum y el impulso de la Fiesta de la Confluencia

Uno de los proyectos que formará parte de Rock On Fire es Euforia 61, una banda que ganó visibilidad tras consagrarse en el Pre Confluencia y presentarse en el escenario principal de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

El grupo llegará a Mood Live con su álbum “Todo fue para bien”, una producción que marca una nueva etapa en su recorrido musical. Entre sus antecedentes recientes también se encuentra una presentación en Buenos Aires y una Live Session grabada en los emblemáticos Estudios Unísono.

La banda ya había pasado por Mood en febrero de 2025, cuando realizó una presentación acústica después de su participación en la Fiesta de la Confluencia. Su regreso al espacio será ahora con una propuesta centrada en el sonido eléctrico y la presentación de su material discográfico.

Gonza Perren combina punk rock, canciones introspectivas y espiritualidad

La segunda propuesta será la de Gonza Perren, proyecto solista de rock alternativo originario de Neuquén que se encuentra activo desde 2020.

Su identidad musical combina la intensidad del punk rock con composiciones introspectivas atravesadas por experiencias personales y una raíz espiritual. Hasta el momento, el proyecto cuenta con dos EP publicados y trabaja en la producción de su próximo disco de estudio.

Para esta presentación, Gonza Perren estará acompañado por su banda y llevará al escenario una propuesta que cruza energía instrumental, vivencias personales y canciones propias.

Becrux presentará un nuevo EP en Mood Live

El cierre de la propuesta estará a cargo de Becrux, una agrupación vinculada al rock y al metal patagónico.

Después de recorrer distintos puntos de la región con su álbum debut, “Sálvame”, la banda llegará a Neuquén para presentar oficialmente su nuevo EP.

El grupo también ganó reconocimiento entre el público de la escena alternativa a partir de sus participaciones en las distintas ediciones de Emo Night, donde consiguió una respuesta destacada de los asistentes.

Su presentación en Rock On Fire permitirá conocer el material más reciente de la banda y escuchar cómo continúa desarrollando su identidad dentro del rock pesado regional.

Una nueva fecha para el rock independiente de Neuquén

La segunda edición de Rock On Fire propone reunir en un mismo escenario a tres proyectos con recorridos y búsquedas musicales diferentes. El encuentro también pone el foco en las producciones propias, un aspecto central para las bandas independientes que buscan consolidar su identidad y ampliar sus oportunidades de presentación.

En ese sentido, la participación de Euforia 61, Gonza Perren y Becrux permite recorrer distintas expresiones del rock que se desarrolla en Neuquén y el Alto Valle, con propuestas que van desde el sonido alternativo hasta el metal.

Rock On Fire será el domingo 8 de noviembre desde las 21 en Mood Live, ubicado en Ministro González 40, Neuquén capital.

La organización anunció la participación de las tres bandas y la presentación de nuevo material. Los detalles sobre el valor de las entradas, los puntos de venta y los horarios de apertura de puertas deberán confirmarse con la producción del evento.