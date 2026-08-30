Antonela Roccuzzo suele despertar elogios por su estilo y por la imagen que muestra tanto en los eventos públicos como en sus redes sociales. Sin embargo, detrás de ese aspecto impecable existe una rutina cotidiana que no depende de una única fórmula, sino de la combinación entre actividad física, alimentación y cuidado emocional.

El ejercicio ocupa un lugar central en sus mañanas y también funciona como un momento de desconexión frente a las obligaciones diarias. “Intento entrenar todos los días. Dos veces por semana hago clases de FitJam, que son súper divertidas, con una profesora brasileña. Es una forma de llevar mi mente a otro lugar. Me hace olvidarme de todo y empezar el día de una buena manera”, reveló Antonela Roccuzzo.

Junto con las clases grupales, incorporó ejercicios de fuerza que anteriormente evitaba por una creencia que terminó derribando con su propia experiencia. “Antes tenía miedo de hacer pesas porque pensaba que me iba a poner ‘grande’, pero eso nunca ocurrió. Todos deberían hacer pesas al menos una hora al día porque es muy importante para el futuro. Siempre les digo a mi mamá y a mi papá: ‘Por favor, hagan un poco de pesas, aunque sea dos veces por semana’”, explicó.

El entrenamiento se complementa con la manera en que se organizan las comidas dentro de la casa familiar. La exigencia deportiva que atraviesa Lionel Messi obliga a mantener cierta disciplina y terminó influyendo en los hábitos de todos. “Mi marido siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer saludable”, señaló Antonela Roccuzzo sobre la dinámica que comparten.

La rosarina también sorprendió al revelar qué productos quedaron completamente afuera de su vida cotidiana. Aunque buscan consumir alimentos saludables, el cuidado no se limita únicamente a la elección de cada menú. “No tomamos alcohol y no fumamos. Intentamos que todo sea orgánico”, contó al enumerar las decisiones que sostiene junto al futbolista.

Para Antonela, ninguno de estos comportamientos puede analizarse por separado. El ejercicio diario, la nutrición y el espacio que dedica a despejar su mente forman parte de una misma concepción del bienestar. “Todo se combina, con el ejercicio, la nutrición y la salud mental. Es una forma de vivir”, afirmó al explicar el eje que guía su rutina.

De esta manera, Antonela Roccuzzo dejó en claro que su secreto no está concentrado en un entrenamiento puntual ni en una dieta aislada. La constancia, la incorporación de las pesas, las clases de FitJam y las elecciones que comparte con Lionel Messi conforman un estilo de vida pensado para cuidar su cuerpo, sostener su energía y preservar también su equilibrio mental.