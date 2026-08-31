La participación de Alejandro Lerner en La Noche de Mirtha terminó generando una fuerte controversia a partir de una de sus reflexiones sobre la realidad nacional. Durante el programa de El Trece, el músico analizó la situación política de Argentina, respaldó al gobierno de Javier Milei y utilizó una comparación que rápidamente llamó la atención por su crudeza.

La conversación en la mesa giraba alrededor de la corrupción y su permanencia a lo largo de las distintas etapas políticas. En ese contexto, Lerner sostuvo que el problema adquiere otra dimensión cuando deja de ser una práctica aislada y pasa a formar parte de las costumbres sociales. "Yo creo que cuando la corrupción, como ella dice, es estructural después es peor, porque se vuelve cultural y entonces todo el pueblo incorpora que eso es así", explicó.

El artista también planteó que la enorme cantidad de recursos naturales del país permitió que las crisis no derivaran en un colapso definitivo. "En realidad, el país es muy rico. Argentina, si no fuera tan rico como es, creo que ya hubiera explotado hace muchos años. El problema no es cultural, es moral", afirmó durante el intercambio con Mirtha Legrand.

A partir de allí, Alejandro Lerner hizo referencia a distintos episodios de la historia argentina y recordó los golpes militares que interrumpieron los gobiernos constitucionales de Arturo Frondizi y Arturo Illia. Con esos antecedentes, pidió darle margen a la actual administración y reclamó una continuidad que permita establecer un rumbo a largo plazo.

"A un país que quiere cambiar, si no le damos un poquito de tiempo o una continuidad de un proyecto de país… A mí me gustaría tener claro qué proyecto de país tenemos para hacer el sacrificio que haya que hacer", sostuvo el cantante al defender la necesidad de esperar resultados del proceso iniciado por Javier Milei.

Sin embargo, el momento que provocó mayor repercusión llegó cuando intentó explicar su mirada sobre las consecuencias de décadas de gobiernos. "Porque un país que ha sido violado, Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes", expresó. La frase generó sorpresa en la mesa y Mirtha Legrand coincidió con su planteo: "Es verdad, sí, sí".

Alejandro Lerner bancó a Javier Milei

Lejos de detenerse allí, Lerner profundizó sus críticas hacia la dirigencia y cuestionó que durante años no se hayan aprovechado los recursos para mejorar los servicios públicos. También apuntó contra el enriquecimiento de funcionarios y contra el destino del dinero de la obra pública: "Puede ser muy estructural, puede ser muy cultural, pero es una hijaputez gigantesca", lanzó.

En el cierre, el músico volvió a defender la necesidad de esperar y pidió una mayor tolerancia frente al proceso político actual. Su planteo sorprendió nuevamente a la conductora. "Lo que pasa es que necesitamos tener mucha más paciencia", manifestó Alejandro Lerner. "¿Más paciencia?", preguntó Mirtha Legrand, visiblemente sorprendida. "Sí, porque nos dejamos arruinar el país demasiado", concluyó.