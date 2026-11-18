Antonela Roccuzzo volvió a compartir una postal de su vida cotidiana en Miami y sorprendió al mostrar el nivel de exigencia de sus entrenamientos. A través de TikTok, la esposa de Lionel Messi publicó un video en el que se la ve trabajando la parte superior del cuerpo y celebrando un avance personal que consiguió después de mucho esfuerzo y dedicación.

En esta oportunidad, la rosarina se concentró en las dominadas supinas, un ejercicio que requiere fuerza y control corporal. En las imágenes dejó en evidencia que logró completar dos repeticiones sin utilizar bandas elásticas para facilitar el movimiento, un pequeño objetivo que representó un importante progreso dentro de su preparación física.

“Peleándome con las chin-ups… pero hoy salieron 2 sin banda. Small wins, big progress!”, escribió Antonela Roccuzzo junto al video. La frase, que en español significa pequeñas victorias y grandes avances, reflejó su entusiasmo por superar sus propios límites y dejó ver que también disfruta compartir los desafíos que enfrenta durante sus sesiones de entrenamiento.

La publicación recibió rápidamente comentarios de sus seguidores, que destacaron tanto su perseverancia como su estado físico. “Como que me dan ganas de volver a entrenar viéndote. Estás muy linda mujer”, “Anto, necesitamos tu rutina” y “Compartí tu rutina con las girls”, fueron algunas de las reacciones que aparecieron debajo del contenido.

El gimnasio ocupa un lugar central en la agenda de la empresaria, que suele organizar sus días alrededor de la actividad física. Su planificación incluye entrenamiento de fuerza, ejercicios con máquinas y pesas, además de propuestas aeróbicas que le permiten trabajar diferentes grupos musculares. También suele incorporar movimientos para piernas y glúteos, una de las áreas que más ejercita.

En distintas oportunidades, Antonela explicó que mantenerse activa es mucho más que una cuestión estética. La actividad física representa un espacio personal que le permite desconectarse de las obligaciones, despejar la cabeza y comenzar el día con energía. Además, combina sus entrenamientos con una alimentación equilibrada y hábitos saludables que comparte con su familia.

La dura rutina de Antonela Roccuzzo

Mientras ella avanza con sus propios objetivos deportivos, Lionel Messi también atraviesa una etapa de preparación junto al Inter Miami, que se alista para afrontar los playoffs de la MLS. El futbolista argentino trabaja para llegar en óptimas condiciones a una nueva instancia decisiva con el equipo estadounidense, en una temporada en la que vuelve a ser protagonista.

La vida de la pareja en Miami combina compromisos profesionales, crianza de Thiago, Mateo y Ciro, y momentos destinados al bienestar personal. Con sus publicaciones, Antonela Roccuzzo vuelve a mostrar que detrás de su exposición pública existe una rutina marcada por la constancia, el esfuerzo y la búsqueda permanente de nuevos desafíos, incluso cuando se trata de conseguir apenas dos repeticiones más en el gimnasio.