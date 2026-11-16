Antonela Roccuzzo volvió a conquistar las redes sociales con una serie de fotografías de su viaje por Perú. Esta vez, el escenario elegido fue Machu Picchu, uno de los lugares más emblemáticos del continente, donde la esposa de Lionel Messi posó frente a paisajes imponentes y compartió su emoción por conocer las históricas ruinas incas. El detalle que no pasó inadvertido es que realizó esta experiencia sin la compañía del futbolista.

La empresaria se encuentra en territorio peruano por un compromiso profesional con Tiffany & Co., reconocida firma internacional de joyería de lujo de la que es embajadora. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para combinar su agenda laboral con un recorrido turístico por distintos puntos de la región de Cusco, donde pudo descubrir algunos de los rincones más atractivos del país.

En su publicación más reciente, Antonela Roccuzzo eligió una frase que resumió perfectamente sus sensaciones frente a semejante paisaje: “Todavía sin palabras para describir este lugar. Qué maravilla, Perú”. Las imágenes la muestran disfrutando de las vistas de Machu Picchu, con las montañas y las construcciones de piedra como protagonistas de un álbum que rápidamente despertó la atención de sus seguidores.

El impactante viaje de Anto Roccuzzo

El impactante viaje de Anto Roccuzzo

Para la ocasión, la rosarina apostó por un look elegante y descontracturado, con una combinación de blanco y negro. Lució una remera negra, pantalón blanco, cinturón oscuro y calzado cómodo. También incorporó una campera de cuero, sombrero de ala ancha, anteojos de sol y distintas piezas de joyería que completaron su estilismo. Las fotografías reflejaron tanto su costado fashionista como su entusiasmo por el destino.

Pero Machu Picchu no fue la única parada de su itinerario. Anteriormente, la esposa de Lionel Messi había mostrado imágenes de las Salineras de Maras, un impresionante conjunto de más de 3.000 pozas de sal que todavía se trabajan artesanalmente. Sobre ese lugar, explicó: “Más de 3.000 pozas de sal que se siguen trabajando artesanalmente desde hace cientos de años”.

Otro de los sitios que visitó fue Moray, un antiguo complejo arqueológico inca conocido por sus terrazas circulares, utilizadas para experimentar con diferentes cultivos. La propia Antonela compartió una explicación sobre su historia: “Un antiguo laboratorio agrícola inca, donde experimentaban con distintos cultivos gracias a sus terrazas circulares”. Además, resumió su experiencia con otra declaración: “Descubriendo la magia de Perú. Enamorada de la belleza, la cultura y de su gente”.

El impactante viaje de Anto Roccuzzo

El impactante viaje de Anto Roccuzzo

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Durante el recorrido también apareció una simpática protagonista inesperada: una alpaca que quedó retratada en una de sus publicaciones. La imagen generó comentarios vinculados a Messi, especialmente por el juego de palabras con GOAT, sigla inglesa que identifica al mejor de todos los tiempos. El capitán argentino no formó parte de esta escapada porque continúa con sus compromisos deportivos en Inter Miami. Mientras tanto, Thiago, Mateo y Ciro, los tres hijos de la pareja, tampoco aparecieron en las postales.

El viaje también permite observar el crecimiento de Antonela Roccuzzo en su faceta profesional, con compromisos internacionales que desarrolla más allá de su vida familiar. En una entrevista con Vogue, había destacado el acompañamiento de su marido: “Ahora me está acompañando un montón, le cuento que me está saliendo una oportunidad y él me aconseja”. Una nueva experiencia que la mostró disfrutando de Perú, su cultura y algunos de los paisajes más extraordinarios del mundo.

El impactante viaje de Anto Roccuzzo

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