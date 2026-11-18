Las dificultades para seguir una exigente receta, con la delicadeza que requiere un pastelero, llevaron a Pablo Migliore a hablar de una decisión de su infancia que todavía le duele. Durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity del martes 17 de noviembre, el ex arquero contó que no terminó la primaria porque se dedicó al fútbol y terminó quebrándose frente a sus compañeros y el jurado.

La conversación comenzó con una pregunta de Maru Botana sobre cómo había vivido la preparación. Para el participante, presentar unas galletitas representaba un avance que quiso explicar desde su propia experiencia. “Para mí es todo un logro, literal. Yo vengo de otro ámbito y para mí poder estar haciendo hoy galletitas acá es un montón. Lograr entender los términos de las cosas, el pesaje y todo, para mí es... Por ahí para otros es normal y a mí me cuesta un montón”, expresó.

Cuando Wanda Nara le preguntó si le costaban las matemáticas, el exfutbolista contó qué había ocurrido con sus estudios. “Sí, yo no terminé la primaria, siempre me dediqué al fútbol. A partir de los 10 años decidí jugar al fútbol y solamente fue mi vida”, admitió.

Ante las cámaras de producción, Pablo Migliore profundizó en las expectativas que muchos chicos depositan en una carrera deportiva. “Lo que pasa es que en el fútbol muchas veces venimos de un origen humilde en el cual las prioridades no son siempre estudiar. Y todo se enfoca en lo que es la vida deportiva y pensamos que con eso nos vamos a salvar”, analizó. Después habló de las herramientas que considera importantes para el futuro: “Y la verdad que vos te salvás cuando sos inteligente y tenés la capacidad de poder reinventarte en la vida”.

En el estudio, Nara destacó una cualidad que reconocía en su manera de afrontar el certamen. “Y tenés algo que algunos no tienen, disciplina. Quizás otros tengan libros, estudios, pero vos tenés la disciplina”, le dijo. El participante agradeció esas palabras y las relacionó con la crianza que recibió. “Gracias a Dios me criaron de esa forma y yo trato de criar a mis hijos de esa misma manera, así que ojalá que le vaya bien”, respondió.

Germán Martitegui también puso el foco en lo que había aprendido en su familia y en su perseverancia. “Bueno, Pablo, yo te escucho y se me ocurre decirte, bueno, en realidad la mejor escuela que tuviste fue tu casa. Porque me parece que es lo que te hace poder hacer esto bien. Y no bajar los brazos”, sostuvo. Botana calificó el relato como “muy emotivo” y valoró el esfuerzo que había hecho para llegar hasta esa instancia.

Conmovido, Pablo Migliore habló desde el lugar que ocupa hoy como entrenador de chicos. “Yo dirijo chicos y sé lo difícil que es la carrera del fútbol, que nadie te garantiza nada, entonces que alguien pueda ser alguien en la vida, estudiar, es el camino más seguro que pueden tener. Yo me arrepiento toda la vida de no haber estudiado”, reconoció entre lágrimas.

El exarquero quiso aprovechar la posibilidad de hablarles directamente a quienes están empezando a imaginar su futuro. “Yo aprovecho este momento para decirle a todos los chicos que estudien. Hoy de grande, daría mi vida por volver el tiempo atrás y poder cumplir con mis dos objetivos: tener un título secundario, poder estudiar una carrera y haber sido futbolista”, expresó.