Una custodia policial en la puerta de su casa fue una de las consecuencias que Karina Mazzocco afrontó después de recibir una amenaza de muerte. Al recordarla en PH: Podemos Hablar, la conductora contó que el temor también terminó cambiando lo que estaba dispuesta a tratar en televisión.

El episodio se produjo durante su etapa en A la tarde, el programa que encabezó durante cinco años en América TV. Karina Mazzocco vinculó la intimidación con algo que se había dicho al aire: “Alguna vez se dijo algo en el programa que molestó a alguien y entonces me amenazaron”.

En su teléfono recibió un texto y una foto del hombre que la amenazaba. Al reconstruir ese momento, precisó: “Me dijeron: 'Ahora voy a pasar por la puerta del canal y te voy a vaciar este cargador en la cabeza', con foto del flaco así con la cosa. Una cosa muy espantosa, muy espantosa”.

La intervención policial incluyó la denuncia, pero, según relató, no permitió identificar al autor del mensaje: “Vino la tipo SWAT, la policía, se hizo la denuncia, pero lamentablemente, como suele suceder en muchos casos, con la foto no pudieron encontrarlo; no encontraron nada de nada de nada”.

Al evaluar lo que podía pasarle si seguía con ese asunto, la conductora reconoció: “Como fui a tocar una hebrita, la punta del ovillito, y solamente le hice así al primer tirón, entendí que ahí no se jode; no tengo el cuero para bancar esa, no es lo mío”.

Su decisión incluyó un mensaje dirigido públicamente al agresor: “Públicamente dije: 'Quédate tranquilo, no quiero ningún tipo de problemas ni con vos ni con nadie de tu rubro'. A mí el mensaje me llegó y no tengo ningún problema de decir: 'Listo, yo acuso recibo, no me meto más ahí'”.

La intención inicial, explicó, había sido intervenir porque “era importante como comunicadora en un rol periodístico meterme y hacer una denuncia con respecto a un tema que suele pasar un montón”. Aun después de dejar el tema, el recuerdo persistió: “Fue muy feo. Un día es un poquito de tema, al otro día ya nadie se acuerda, pero yo sí, claro”. Según Karina Mazzocco, la denuncia y la fotografía no alcanzaron para encontrar al hombre. Ese fue el punto que quedó sin respuesta en su reconstrucción: la identidad de quien había amenazado con ir a buscarla al canal.