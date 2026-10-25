María Laura y María Emilia Fernández Rousse encontraron una sorpresa entre el público del recital de BTS en La Plata. Las integrantes de las Trillizas de Oro mostraron los souvenirs que recibieron de otras fans y compartieron una experiencia que incluyó canciones, un viaje juntas y conversaciones con quienes estaban sentadas cerca.

Los obsequios eran pequeños recuerdos artesanales que las espectadoras habían preparado para regalar. Las hermanas agradecieron la atención de las chicas. Mientras enseñaba los paquetitos en una historia de Instagram, una de ellas contó: “Las mismas ARMY te regalan cositas hechas por ellas mismas, son un amor”. Así se refirió a las seguidoras de BTS, cuya comunidad internacional se identifica con ese nombre.

Las Trillizas de Oro en el recital de BTS.

Esta vez, la salida reunió a dos de las tres integrantes del grupo. María Eugenia no acompañó a sus hermanas: María Laura y María Emilia se trasladaron en su propio auto y registraron momentos del camino. En esas imágenes se mostraron divertidas, con el mismo tono cercano con el que suelen compartir situaciones en sus redes sociales.

Las Trillizas de Oro en el recital de BTS.

El destino fue el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, donde BTS ofreció su presentación. Ya adentro, las Trillizas de Oro ocuparon lugares en la platea desde los que disfrutaron de una buena vista del espectáculo. Los videos las mostraron cantando las canciones de la banda surcoreana y sumándose al entusiasmo de un público que llevaba años esperando ver al grupo completo en el país.

Las Trillizas de Oro en el recital de BTS.

Los recuerdos que recibieron las Trillizas de Oro se inscriben en una costumbre de las ARMY: crear pequeños objetos para obsequiar a otras personas que van al show. Es una manera de compartir la experiencia entre integrantes de la comunidad, con detalles hechos por las propias fans. Los recuerdos también funcionan como una señal de pertenencia a ese fandom. En su caso, los regalos llegaron de espectadoras que estaban ubicadas cerca de ellas.

Las Trillizas de Oro en el recital de BTS.

Uno de los souvenirs abrió una conversación con una adolescente sentada al lado de las hermanas. “¿Los hiciste vos?”, se escucha preguntar en el video. “Sí, sí, los hice yo”, respondió la joven, sonriente. La breve charla quedó en sus historias junto a los regalos, como un registro del encuentro que tuvieron con quienes compartían ese sector de la platea.