La cuenta regresiva para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 despertó una verdadera revolución en Estados Unidos. Miles de hinchas comenzaron a llegar a las distintas ciudades sede y, junto a ellos, también desembarcaron reconocidas figuras del espectáculo que eligieron vivir de cerca la ilusión albiceleste.

Las redes sociales se convirtieron en el escenario ideal para seguir cada movimiento de las celebridades. Entre fotos, recorridos turísticos y camisetas de la Selección, los famosos mostraron cómo viven la previa del torneo que mantiene expectantes a millones de argentinos alrededor del mundo.

Una de las primeras en compartir contenido desde suelo norteamericano fue Pampita, quien publicó imágenes luciendo la camiseta argentina personalizada. La modelo dejó en claro su entusiasmo por el certamen y rápidamente recibió miles de reacciones de sus seguidores, que celebraron verla sumarse a la fiebre mundialista.

Todas al Mundial 2026

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Otra presencia destacada es la de Zaira Nara, instalada en Miami para seguir de cerca el evento. La conductora mostró parte de sus actividades relacionadas con la Copa del Mundo y sorprendió al exhibir un lujoso auto deportivo. El video llamó la atención incluso de Wanda Nara, quien comentó con humor: “Colapinta”.

Sin embargo, el Mundial también tiene un costado profundamente familiar. Carolina Baldini reveló la emoción que sintió al reencontrarse con su hijo, Giuliano Simeone, después de más de dos semanas sin verlo. La empresaria viajó especialmente para acompañar al delantero argentino en uno de los desafíos más importantes de su carrera.

Entre las parejas de futbolistas que ya se encuentran en Estados Unidos aparecen Agustina Gandolfo, quien acompaña a Lautaro Martínez, y Antonela Roccuzzo, inseparable sostén de Lionel Messi. Tal como ocurrió durante Qatar 2022, las familias vuelven a ocupar un lugar central en la experiencia mundialista.

Todas al Mundial 2026

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La presencia argentina también incluye a influencers y personalidades de los medios. Sofía “Jujuy” Jiménez, Lola Latorre, Nati Jota y Agustín “Cachete” Sierra compartieron imágenes de su llegada y comenzaron a mostrar el detrás de escena de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Con el esperado duelo frente a Argelia cada vez más cerca, la expectativa crece dentro y fuera de la cancha. Mientras los jugadores se preparan para el debut, las celebridades argentinas ya comenzaron a disputar su propio campeonato desde las tribunas y las redes sociales, alimentando el sueño de una nueva conquista mundial.

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