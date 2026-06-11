La previa del Mundial 2026 sumó un foco de tensión inesperado alrededor de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. Lo que comenzó como un video viral sobre la imagen del capitán argentino terminó escalando en redes, con una respuesta tajante de la rosarina y una fuerte devolución televisiva.

El tema ganó peso porque apareció en un momento especialmente sensible para Lionel Messi, a pocos días de volver a quedar bajo la presión de una Copa del Mundo. En ese contexto, cualquier ruido externo alrededor de su entorno familiar se convierte en motivo de atención, sobre todo cuando involucra directamente a Antonela Roccuzzo.

Desde su programa, Moria Casán analizó el video de una médica que señalaba supuestos retoques estéticos en el rostro del futbolista. Sin embargo, la conductora eligió bajar el tono de la versión y apuntó más al efecto de la imagen: “No sé si se hizo pero el corte de pelo que tenía y la barba lo favorece mucho. Alguna coquetería tendrá tal vez, es una acomodo de fotos muchas veces, el Photoshop, alguna cosita. Lo que tiene es muy linda sonrisa"

La reacción de Antonela Roccuzzo había sido inmediata en Instagram, donde salió a desmentir lo que se decía sobre Lionel Messi. Esa intervención, lejos de apagar la discusión, abrió otra polémica porque Moria interpretó su enojo de una manera mucho más picante y personal.

Con su estilo filoso, la diva fue contra la esposa del capitán argentino y lanzó: "Antonela saltó porque si la agarran a ella también le van a encontrar unas cuantas cositas". Después redobló la apuesta y agregó: "Entonces mamita, antes que la agarren a ella salta con la del marido. Vamos a mostrar una fotito de Antonela de antes y de ahora”.

Para el entorno de Lionel Messi, la exposición no llega en cualquier momento. La Selección Argentina se prepara para el Mundial 2026 y la figura del capitán queda otra vez rodeada por un nivel de atención altísimo, no solo por lo futbolístico, sino también por cada gesto que aparece alrededor de su familia.

La conductora cerró su mirada con una reflexión sobre la estética y la vida pública: "Si esta gente con el billete que tiene... Todo el mundo tiene una mejor estética. Ahora con los tutoriales que hay y con un simple makeup no hay manera de no estar bien. En el mundo pantalla todo es imagen".