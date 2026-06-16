La polémica entre María Julia Oliván y Mario Pergolini sumó un nuevo capítulo luego de que la periodista volviera a referirse públicamente a episodios que asegura haber vivido durante su paso laboral junto al conductor. Sus declaraciones surgieron en medio de una entrevista televisiva tras su reciente cruce con Yanina Latorre.

Durante su participación en Infama, María Julia Oliván recordó hechos ocurridos hace más de dos décadas y aseguró que hablar del tema le genera un fuerte impacto emocional. “Todo esto no me hace bien a mí porque me hace revivir el trauma”, expresó la periodista, quien además remarcó que en aquel período atravesó otras situaciones que, según indicó, resolvió por la vía judicial.

La conductora también cuestionó el rol público de Mario Pergolini, especialmente por sus intervenciones sobre cuestiones de género. “Lo que me jode es que Mario Pergolini esté dando charlas a jóvenes, que esté hablando de feminismo y que esté lavando su imagen”, sostuvo en el programa emitido por América TV.

Además, reveló que años después de aquellos episodios volvió a encontrarse con el creador de Otro Día Perdido. Según relató, el cruce ocurrió en un banco durante 2014, cuando él se acercó a saludarla. Sin embargo, afirmó que nunca recibió una conversación sobre el tema ni un pedido de disculpas.

La periodista también recordó otro encuentro más reciente, durante la cobertura de las elecciones presidenciales de 2023, donde compartieron espacio junto a Jorge Lanata. “No fue capaz de decirme nada ni pedirme perdón por lo que pasó”, señaló al describir la situación vivida tras abandonar el estudio.

Según explicó María Julia Oliván, en aquel momento intentó reunir pruebas sobre lo sucedido. “De su oficina, me iba enojada y humillada porque no estaba tratando de conquistarme”, afirmó, dejando en claro que nunca buscó instalar el tema mediáticamente, aunque reconoció que terminó haciéndose público.

María Julia Oliván explotó contra Pergolini

El conflicto resurgió luego de que Mario Pergolini realizara una reflexión sobre la violencia de género en su programa televisivo, coincidiendo con un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos y el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que conmocionó al país.

Fue entonces cuando María Julia Oliván, en su espacio Border Periodismo, lanzó una fuerte crítica hacia el conductor. “Hay gente que se reeducó, que fue muy machista y cometió abusos”, expresó antes de mencionar a Mario Pergolini. Sus declaraciones reabrieron un debate sobre el rol de las figuras públicas, la memoria y las denuncias vinculadas a situaciones de violencia de género.