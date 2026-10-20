La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, este martes 20 de octubre, invita a repasar no solo su destacada carrera en la televisión y el teatro argentino, sino también los vínculos que definieron su vida fuera de los escenarios. Reconocido durante décadas como uno de los galanes de la ficción nacional, el actor construyó una historia sentimental atravesada por el amor, la paternidad y momentos de profundo dolor.

Uno de los capítulos más importantes de su intimidad fue su relación con Leonor Manso, actriz con quien compartió sus primeros años de formación artística. Se conocieron mientras estudiaban actuación y, con el tiempo, la vocación en común se convirtió en un romance que también los acompañó en el desarrollo de sus respectivas carreras. Para Grimau, aquella etapa representó el comienzo de una historia que conservaría un lugar especial en sus recuerdos.

Fruto de esa relación nació Lucas Rebolini, en 1974. Aunque la pareja se separó años después, el vínculo entre Grimau y Manso logró sostenerse a través del tiempo, con afecto y respeto mutuo. Incluso volvieron a coincidir sobre las tablas en diferentes oportunidades, entre ellas la obra Danza macabra. En agosto de 2025, durante una entrevista con LA NACION, el actor definió como “estupenda” la relación que mantenía con su expareja.

Antonio Grimau y sus amores

La vida del intérprete también quedó marcada por una tragedia familiar: la muerte de Lucas Rebolini, ocurrida en 2010. Años después, Grimau recordó cómo atravesó ese período y contó que el trabajo fue fundamental para seguir adelante. Mientras protagonizaba El anatomista, decidió regresar al escenario después de tomarse una semana para afrontar el duelo. La actuación volvió a funcionar como un refugio en uno de los momentos más difíciles de su existencia.

Además de Lucas, el actor fue padre de Luciana y Antonia, con quienes construyó una familia que ocupó un lugar central en su vida. También disfrutó de la llegada de sus nietas, a través de Luciana, y habló con orgullo de esos afectos durante sus últimas entrevistas. Más allá de su popularidad y de los personajes que interpretó, Grimau encontraba en sus seres queridos una parte esencial de su identidad.

Con el paso de los años, el artista también protagonizó otras historias sentimentales. En 2017 trascendió su romance con Marty, una admiradora de 35 años con quien comenzó una relación que despertó comentarios por la diferencia de edad. Sin embargo, Grimau prefirió mantener estos asuntos lejos de la exposición pública. En distintas oportunidades explicó que había elegido resguardar su intimidad después de compartir algunos aspectos de su vida privada con los medios.

Antonio Grimau y sus amores

En una de sus últimas entrevistas, realizada en agosto de 2025, el actor volvió a referirse al amor con una cuota de humor y dejó en claro que seguía siendo una parte importante de su existencia. Al ser consultado sobre su situación sentimental, respondió con ironía que, si había sido un galán, cómo no iba a tener un amor. También dejó una reflexión que resumió su manera de entender los afectos: “Renunciar al amor es renunciar a la vida, de algún modo”.

Aquella frase adquiere una dimensión especial tras la muerte de Antonio Grimau. Su historia con Leonor Manso, la paternidad, el dolor por la pérdida de Lucas y los romances que marcaron distintas etapas conforman el retrato de un hombre que trascendió su imagen de galán. Su legado no quedó limitado a la pantalla ni al teatro: también permanece en los recuerdos familiares y en su convicción de que el amor podía adoptar muchas formas a lo largo de la vida.